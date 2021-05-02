02:21 02 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
Фото

Прощай, Кахи! Аплодисменты на похоронах великого актера в Тбилиси - фото

Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Грузии в фотографиях (234)
16 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Тысячи людей пришли, чтобы проводить в последний путь легендарного грузинского актера Кахи Кавсадзе
  • Гроб с телом актера несли на руках по проспекту Руставели. Панихида вначале проходила на сцене драматического театра им. Шота Руставели, затем - в церкви Кашвети
  • Жители страны, которые любили артиста, провожали его в последний путь аплодисментами
  • Кахи Кавсадзе был похоронен на Сабурталинском кладбище рядом со своей супругой, актрисой Беллой Мирианашвили
  • На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. Там же, на сцене этого театра, собрались люди, чтобы проститься с легендой грузинского кино и театра
  • Несколько дней поток людей, которые шли проститься со знаменитым на весь мир артистом, не останавливался
  • На похороны прибыл миллиардер, основатель правящей партии страны Грузинская мечта Бидзина Иванишвили вместе со своей супругой
  • Пришли, чтобы проститься с Кахи Кавсадзе, представители правительства Грузии. На фото - премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили
  • В панихиде приняли участие и представители общественности и грузинские политики
  • Столько цветов... Как последняя дань памяти великому актеру
  • Кахи Кавсадзе ушел, но память о нем осталась навсегда в истории грузинского кино и театра. На его счету - много ярких ролей и съемки в более чем 80 кинолентах
  • Фильмы Мелодии Верийского квартала, Древо желания, Покаяние, Белое солнце пустыни, Житие Дон Кихота и Санчо..... Кахи Кавсадзе оставил после себя огромное наследие
© Sputnik / Alex Shlamov
Тысячи людей пришли, чтобы проводить в последний путь легендарного грузинского актера Кахи Кавсадзе
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/02/251626414.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210502/251626465/Proschay-Kakhi-Aplodismenty-na-pokhoronakh-velikogo-aktera-v-Tbilisi---foto.html

Тысячи людей провожали в последний путь легендарного актера театра и кино Кахи Кавсадзе. Как проходила церемония прощания - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (234)
Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, Грузинский актер, Грузинское кино, Кино, кино, искусство, Кахи Кавсадзе, Грузия

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Траурная церемония прощания с легендарным актером Кахи Кавсадзе 1 мая 2021 года
Прощай, Кахи! Аплодисменты на похоронах великого актера в Тбилиси - фото
В Грузии отмечают Пасху: праздничная служба в храме Самеба - видео
В Грузии отмечают Пасху: праздничная служба в храме Самеба - видео
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться