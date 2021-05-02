Прощай, Кахи! Аплодисменты на похоронах великого актера в Тбилиси - фото

Тысячи людей провожали в последний путь легендарного актера театра и кино Кахи Кавсадзе. Как проходила церемония прощания - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Как свершалось таинство - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Легендарный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе скончался на 86-м году жизни. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия кадры из архива, которые запечатлели актера во время исполнения им лучших ролей
Православные верующие в Грузии посещают храмы при соблюдении всех мер безопасности из-за пандемии коронавируса. Как в Грузии проходит предпасхальная неделя - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
В Лос-Анджелесе прошла долгожданная церемония вручения кинопремии "Оскар". Номинанты и гости показали свои роскошные наряды, позируя перед фотографами на красной ковровой дорожке. Смотрите в фотоленте Sputnik самые запоминающиеся образы
Из-за пандемии коронавируса в этом году чудо схождения Благодатного огня в Иерусалиме смогли лицезреть лишь прошедшие вакцинацию паломники
Эпицентр землетрясения магнитудой 3,1 располагался в 59 километрах от Тбилиси на глубине восьми километров
Одно из главных замечаний коснулось пропорционального представительства партий в избирательных комиссиях
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