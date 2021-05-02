Праздник Пасхи в Грузии: праздничная служба в соборе Самеба - фото

Грузия, большая часть населения которой - православные христиане, празднует Светлое Воскресение Христово. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошла праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба

Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет - она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 2 мая.

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Воскресение Христово - один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.

В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) - один из самых любимых праздников, его отмечают с особой торжественностью. На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес)