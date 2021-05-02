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Праздник Пасхи в Грузии: праздничная служба в соборе Самеба - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (235)
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  • Грузия, большая часть населения которой - православные христиане, празднует Светлое Воскресение Христово
  • Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет - она высчитывается по специальному церковному календарю
  • В этом году Пасха пришлась на 2 мая. Главная праздничная служба состоялась в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба
  • Праздничную службу в честь Пасхи провел Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй
  • Воскресение Христово - один из самых древних и почитаемых церковных праздников
  • Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении
  • К Пасхе христиане тщательно готовятся, соблюдая в течение 48 дней Великий пост. Верующие ограничивают себя в еде и других удовольствиях
  • В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) - один из самых любимых праздников, его отмечают с особой торжественностью. На Пасху грузины приветствуют друг друга словами Кристе Агсдга! (Христос Воскрес!), а в ответ получают – Чешмаритад Агсдга! (Воистину Воскрес)
  • В праздничной пасхальной службе в соборе Самеба приняли участие и простые жители Грузии, и деятели различных сфер, а также представители правительства Грузии
  • Каждый год с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение, однако уже второй год для верующих оказывается тяжелым из-за распространения коронавируса
  • Теперь, из-за пандемии коронавируса, все верующие в храме обязательно должны носить маски
  • Также другое обязательное правило - соблюдение социальной дистанции для предотвращения распространения заболевания
© Sputnik / STRINGER
Грузия, большая часть населения которой - православные христиане, празднует Светлое Воскресение Христово
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/02/251629350.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210502/251630385/Prazdnik-Paskhi-v-Gruzii-prazdnichnaya-sluzhba-v-sobore-Sameba---foto.html

Грузия, большая часть населения которой - православные христиане, празднует Светлое Воскресение Христово. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошла праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба

Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет - она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 2 мая.

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Воскресение Христово - один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.

В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) - один из самых любимых праздников, его отмечают с особой торжественностью. На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес)

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (235)
Теги:
Грузинская православная церковь, Пасха, Пасха, новости в фотографиях, фотография, фото, Грузия

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