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Столб горячего пепла: извержение вулкана Синабунг в Индонезии – фото

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  • На острове Суматра активизировался вулкан Синабунг
  • Он изверг огромные клубы пепла
  • Активность вулкана возросла за последние несколько недель
  • Пострадавших нет, однако правительство призвало население держаться на расстоянии не менее 3 км от кратера
  • Вулкан Синабунг считался спящим до 2010 года
  • До тех пор он был неактивен более 400 лет
  • Тогда извержение вулкана заставило около 12 тысяч жителей индонезийского острова Суматра покинуть свои дома
  • Извержение вулкана Синабунг в Индонезии
© photo: Sputnik / Aditya Sutanta
На острове Суматра активизировался вулкан Синабунг
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1d/251598607.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210504/251599108/stolb-goryachego-peplaizverzhenie-vulkana-sinabung-v-indonezii-foto.html

Вулкан Синабунг в провинции Северная Суматра в Индонезии начал извергаться. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки природного зрелища

Синабунг – действующий стратовулкан, расположенный в северной части острова Суматра, в 60 км к юго-западу от города Медан.

Вулкан считался спящим до 29 августа 2010 года, до того он был неактивен более 400 лет. Тогда были зафиксированы выбросы дыма и пепла на высоту не менее 1,5 км. Извержение заставило около 12 тысяч жителей индонезийского острова Суматра покинуть свои дома.

Последнее и действующее по сей день извержение началось 2 марта 2021. Столб горячего пепла поднялся на высоту пяти тысяч метров.

Теги:
новости в фотографиях, фото, Индонезия, извержение вулкана

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