Столб горячего пепла: извержение вулкана Синабунг в Индонезии – фото

Вулкан Синабунг в провинции Северная Суматра в Индонезии начал извергаться. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки природного зрелища

Синабунг – действующий стратовулкан, расположенный в северной части острова Суматра, в 60 км к юго-западу от города Медан.

Вулкан считался спящим до 29 августа 2010 года, до того он был неактивен более 400 лет. Тогда были зафиксированы выбросы дыма и пепла на высоту не менее 1,5 км. Извержение заставило около 12 тысяч жителей индонезийского острова Суматра покинуть свои дома.

Последнее и действующее по сей день извержение началось 2 марта 2021. Столб горячего пепла поднялся на высоту пяти тысяч метров.