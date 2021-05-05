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Катастрофа COVID-19: коронавирус захватывает Индию – фото

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  • Страшная картина - так кремируют погибших от коронавируса в Индии
  • Число жертв COVID-19 растет, как и число тех, кто ежедневно заражается коронавирусом
  • Клиники переполнены, врачи не справляются с потоком заболевших. Родственники погибших скорбят вместе с медиками
  • Врачи падают от усталости прямо во время работы, оставшись без сил. Многие работают сутками. Эта фотография сделана в одном из медицинских центров Нью-Дели
  • В Хайдарабаде еду жителям во время всеобщей изоляции стали раздавать добровольцы под открытым небом. Сразу возникли очереди. За порядком следит полиция
  • В Мумбаи во время фестиваля Холи сделали огромную фигуру, изображающую злобный коронавирус и потом сожгли ее во время исполнения традиционных ритуалов. Но это не остановило распространение COVID-19
  • Сегодня в Индии не знают, как остановить активное распространение коронавируса. На фото - один из жителей скорбит по погибшему родственнику во время процедуры кремации в городе Джамму
  • Зараженного COVID-19 везут в больницу, подключив его к баллону с кислородом в сикском храме Гурдвара
  • В стране проводится всеобщее тестирование на коронавирус. ПЦР-тесты делают прямо под открытым небом. На фото - жителей перед поездкой на работу проверяют прямо на автобусной станции в Джамму
  • Сегодня в Индии ежедневно фиксируется 360 тысяч новых случаев заражения COVID-19
  • А ведь еще совсем недавно, в марте, в Индии праздновали массовый фестиваль Холи. Этот снимок был сделан в конце марта в Праяградже
  • Врачей, которые борются с коронавирусом, стараются всячески поддержать. На этом фото вертолет ВВС Индии осыпает лепестками цветов врачей одной из больниц в городе Мумбаи
© AFP / MONEY SHARMA
Страшная картина - так кремируют погибших от коронавируса в Индии
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/04/251642344.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210505/251645499/Katastrofa-COVID-19-koronavirus-zakhvatyvaet-Indiyu---foto.html

Страшная ситуация в Индии в связи с распространением коронавируса – ежедневно в стране фиксируется более 360 тысяч новых случаев заражения. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, как там пытаются остановить распространение ковида

К резкому росту заболеваемости система здравоохранения Индии оказалась не готова. В больницах не хватает мест даже для тяжелых пациентов, острый дефицит медицинского кислорода и аппаратов ИВЛ. В последние дни число ежедневных случав заражения дошло до 400 тысяч. 

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С начала пандемии в Индии зарегистрировано более 20 млн случаев заражения COVID-19. По этому показателю Индия занимает второе место в мире (на первом – США). На сегодняшний день число погибших там превысило 222 тысячи – в эти данные также входят случаи смерти от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией. При этом специалисты считают, что реальные цифры намного выше, так как информация по зараженным и погибшим в маленьких городах и деревнях не попадает в общую статистику.

Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, Жертвы, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Индия

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