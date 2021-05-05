Катастрофа COVID-19: коронавирус захватывает Индию – фото

Страшная ситуация в Индии в связи с распространением коронавируса – ежедневно в стране фиксируется более 360 тысяч новых случаев заражения. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, как там пытаются остановить распространение ковида

К резкому росту заболеваемости система здравоохранения Индии оказалась не готова. В больницах не хватает мест даже для тяжелых пациентов, острый дефицит медицинского кислорода и аппаратов ИВЛ. В последние дни число ежедневных случав заражения дошло до 400 тысяч.

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С начала пандемии в Индии зарегистрировано более 20 млн случаев заражения COVID-19. По этому показателю Индия занимает второе место в мире (на первом – США). На сегодняшний день число погибших там превысило 222 тысячи – в эти данные также входят случаи смерти от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией. При этом специалисты считают, что реальные цифры намного выше, так как информация по зараженным и погибшим в маленьких городах и деревнях не попадает в общую статистику.