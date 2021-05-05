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Грузинская брусчатка: атрибут истории и яркий штрих современности – фото

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Новости Грузии в фотографиях (236)
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  • До пандемии церковный двор перед Метехским храмом по праву считался туристическими воротами города. Отсюда можно охватить взглядом сердце старого Тбилиси. Храм не раз пришлось восстанавливать после нашествий. Довелось ему побыть и пороховым складом, и тюрьмой. Одно время здесь даже размещался молодежный театр. К счастью, в конце концов реликвия вернулась в лоно Грузинской православной церкви
  • Мостовая, ведущая к Метехскому храму, тянется вдоль святых мест. Над набережной Куры внушительно нависает Сионский кафедральный собор. А за ним на горе видны очертания древней крепости Нарикала, с которой в V веке было положено начало Тбилиси
  • Церковь на горе Мтацминда не такого преклонного возраста – ей всего 150 лет. Однако в древности рядом на склоне обитал в пещере свято чтимый православными верующими подвижник Давид Гареджийский
  • Говорят, дорога, ведущая к церкви его имени, повторяет очертания тропы, по которой святой Давид спускался читать проповеди горожанам. Современные монахи спешат вниз тем же путем, поддерживая традицию, заложенную 15 веков назад
  • Правда, слишком уж осовремененно выглядят каменные плиты поверх вьющейся серпантином древней тропы. Но ведь суть веры отнюдь не во внешних атрибутах!
  • Наверху расположен Пантеон выдающихся деятелей науки и культуры Грузии. А в склепе у входа две могилы – Александра и Нины (урожденной Чавчавадзе) Грибоедовых. Пример трагической любви и верности памяти мужа. Между прочим, заслуга великого поэта и в том, что он в свое время жестко пресек попытки растаскивать камни из стен культурного наследия Грузии – крепости Нарикала
  • К самой крепости Нарикала подъем на редкость крутой. Одолеть его под силу не каждому. Можно, конечно, добраться альтернативным путем. Например, воспользовавшись автомобилем или канатной дорогой. Но для паломников важно дойти пешком
  • Вход в крепость неоднократно реконструировали, однако брусчатка, похоже, старая, просто уложена заново. Невольно возникает ощущение, что по ним ступала нога нескольких поколений
  • Булыжники Варазисхеви тоже имеют свою историю. Их извлекли из дорожного покрытия на Советской улице (ныне Арнольда Чикобава). Они очень удачно вписались в крутизну, верно прослужив несколько десятилетий. Недавно тбилисская мэрия предприняла попытку настелить здесь асфальт. Но общественность брусчатку отстояла
  • Несмотря на обновление многих старых кварталов, дух и характерные городские приметы, вроде бы удалось сохранить. Щербинки на булыжниках и цветные вкрапления подтверждают – это не новодел
  • Брусчатка смотрится эффектно. Но лишь только тот, кто здесь обитает, а не любуется ею как турист, знает, комфортно ли весь день ходить по камням взад-вперед…
  • Правда, взбираться на велосипеде, вращая из последних сил педалями – это личный выбор. Наверняка, полезно для здоровья, но ох как тяжело!..
  • Красиво отражаются на солнце округлые булыжники по дороге к зданию цирка. Ездят по ней мало. Когда цирковое искусство процветало, собственными машинами владели немногие. Большинство попадало на представление по длиннющей лестнице. Сейчас автомобили почти у всех, но теперь цирк на замке…
  • И конечно же приятно, если выпадает возможность обнявшись полюбоваться панорамой любимого города
  • А этот снимок особый. Много лет назад он был сделан недалеко от Кутаиси, в Гелатском храме, и напрямую связан с темой, так как по праву венчает ее. В кадре символический краеугольный камень грузинской государственности – плита над могилой царя Давида Агмашенбели. По старой традиции он похоронен на пороге часовни, чтобы верующие могли оказать честь величайшему из грузин, ступив ногой на его могильный камень…
© Sputnik / Goga Vardzieli
До пандемии церковный двор перед Метехским храмом по праву считался туристическими воротами города. Отсюда можно охватить взглядом сердце старого Тбилиси. Храм не раз пришлось восстанавливать после нашествий. Довелось ему побыть и пороховым складом, и тюрьмой. Одно время здесь даже размещался молодежный театр. К счастью, в конце концов реликвия вернулась в лоно Грузинской православной церкви
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/05/251648044.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210505/251648554/Gruzinskaya-bruschatka-atribut-istorii-i-yarkiy-shtrikh-sovremennosti---foto.html

В современных городах мощенные булыжниками мостовые несут нагрузку скорее эстетическую, нежели практическую. Это и по-своему завораживающая урбанистская среда, и примета фактурного архитектурного стиля, и дань средневековой традиции

Дышащие историей булыжные улочки – самое драгоценное наследие горожан. Репортер Sputnik решил побродить по ним с фотокамерой и поделиться своими впечатлениями.

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© Sputnik / STRINGER
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Камень – уникальный материал, который способен мужественно противостоять неумолимому ходу времени. Наскальные рисунки, первобытные статуэтки, развалины замков и крепостей… Во многом эти артефакты дошли до наших дней именно благодаря камню. Впрочем, когда дело касается дорог, место этого минерала в истории можно толковать гораздо символичней и шире.

Мощенные дороги не менее радикально, чем в наш век самолет, перевернули представление человечества о расстояниях, социальном пространстве и сферах обитания. Мир стал казаться в сотни раз ближе и доступней. Годы пути свелись к неделям и дням, и в каком-то смысле это стало прорывом, обозначившим зыбкие контуры нынешней полиэтнической цивилизации.

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© Sputnik / Goga Vardzieli
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По сей день сохранились фрагменты древнеримских дорог, которые римляне мостили камнем для быстрой переброски войск и контроля за завоеванными территориями. Как часто бывало, военные интересы и экспансия подталкивали прогресс. Мощенные дороги стали важным атрибутом и первой курьерской почты, с помощью которой Чингисхан собирал с покоренных народов дань для Золотой Орды, и управлял почти всем евразийским континентом.

В наши дни дорожное строительство опирается на современные технологии. Однако, надо заметить, для большинства исторических районов Тбилиси с их крутым рельефом булыжные мостовые и сегодня сохраняют прикладное значение.

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© Sputnik / STRINGER
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Дело в том, что во время дождя, низвергающиеся по склонам ливневые потоки размывают брусчатку гораздо меньше асфальта или бетона. У булыжного покрытия великолепные дренажные свойства. Вдобавок, булыжники практически не поддаются износу, а в случае проседания их несложно уложить заново.

Конечно, на фоне новых композиционных материалов вручную тесать камни для уличного покрытия дорого и не всегда разумно. Но тут, скорее, уместно говорить о булыжной мостовой, как о своего рода раритете, проводя аналогию, скажем, с антиквариатом.

Купить антикварную мебель по карману далеко не каждому, однако если она досталась по наследству, глупо от нее отказываться. Владеть же, согласитесь, престижно и приятно!

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (236)
Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, архитектура, Тбилиси, Грузия

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