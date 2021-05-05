Грузинская брусчатка: атрибут истории и яркий штрих современности – фото

В современных городах мощенные булыжниками мостовые несут нагрузку скорее эстетическую, нежели практическую. Это и по-своему завораживающая урбанистская среда, и примета фактурного архитектурного стиля, и дань средневековой традиции

Дышащие историей булыжные улочки – самое драгоценное наследие горожан. Репортер Sputnik решил побродить по ним с фотокамерой и поделиться своими впечатлениями.

Камень – уникальный материал, который способен мужественно противостоять неумолимому ходу времени. Наскальные рисунки, первобытные статуэтки, развалины замков и крепостей… Во многом эти артефакты дошли до наших дней именно благодаря камню. Впрочем, когда дело касается дорог, место этого минерала в истории можно толковать гораздо символичней и шире.

Мощенные дороги не менее радикально, чем в наш век самолет, перевернули представление человечества о расстояниях, социальном пространстве и сферах обитания. Мир стал казаться в сотни раз ближе и доступней. Годы пути свелись к неделям и дням, и в каком-то смысле это стало прорывом, обозначившим зыбкие контуры нынешней полиэтнической цивилизации.

По сей день сохранились фрагменты древнеримских дорог, которые римляне мостили камнем для быстрой переброски войск и контроля за завоеванными территориями. Как часто бывало, военные интересы и экспансия подталкивали прогресс. Мощенные дороги стали важным атрибутом и первой курьерской почты, с помощью которой Чингисхан собирал с покоренных народов дань для Золотой Орды, и управлял почти всем евразийским континентом.

В наши дни дорожное строительство опирается на современные технологии. Однако, надо заметить, для большинства исторических районов Тбилиси с их крутым рельефом булыжные мостовые и сегодня сохраняют прикладное значение.

Дело в том, что во время дождя, низвергающиеся по склонам ливневые потоки размывают брусчатку гораздо меньше асфальта или бетона. У булыжного покрытия великолепные дренажные свойства. Вдобавок, булыжники практически не поддаются износу, а в случае проседания их несложно уложить заново.

Конечно, на фоне новых композиционных материалов вручную тесать камни для уличного покрытия дорого и не всегда разумно. Но тут, скорее, уместно говорить о булыжной мостовой, как о своего рода раритете, проводя аналогию, скажем, с антиквариатом.

Купить антикварную мебель по карману далеко не каждому, однако если она досталась по наследству, глупо от нее отказываться. Владеть же, согласитесь, престижно и приятно!