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Билл и Мелинда Гейтс разводятся: самые яркие совместные фото пары

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  • Супруги познакомились в 1987 году во время мероприятия Microsoft в Нью-Йорке, Мелинда также работала в компании в качестве менеджера по маркетингу
  • Билл Гейтс женился на Мелинде Френч 1 января 1994 года. Церемония бракосочетания прошла на поле для гольфа на гавайском острове Ланаи
  • Мелинда покорила Билла Гейтса после встречи на рабочем ужине сотрудников Microsoft. Как выяснилось, у них была обоюдная страсть к головоломкам, к тому же будущая жена миллиардера сумела обыграть его в сложной математической игре
  • Интересно, что будущая супруга Гейтса - Мелинда Френч - выросла в Далласе, в семье авиакосмического инженера, работавшего над программой Аполлон, а ее мать была домохозяйкой
  • До брака миллиардера весьма беспокоило то, что ему не удастся совмещать семейную жизнь вместе с Microsoft. И он долго прибывал в сомнениях на этот счет
  • За время брака у супругов родилось трое детей: дочери Дженнифер и Фиби Адель и сын Рори. На фото: Билл Гейтс с супругой Мелиндой и младшей дочерью Фиби Адель, 2017 год
  • Интересный факт из жизни семейства Гейтсво: Билл и Мелинда не покупали мобильные телефоны своим детям вплоть до того момента, пока им не исполнится 14 лет. Похоже, этот момент был принципиальным
  • Фонд Билла и Мелинды Гейтс появился в 2000 году и считается крупнейшим в США частным благотворительным фондом. Помимо образовательных и социальных программ фонд активно спонсирует разработку лекарств от смертельных болезней, включая малярию и ВИЧ, а с начала пандемии COVID-19 выдал 1,75 миллиарда долларов разработчикам вакцин и исследователям коронавируса
  • По информации Forbes, Билл Гейтс занимает четвертое место в списке богатейших людей планеты. Его состояние достигает 130 миллиардов долларов США. Супруга основателя Microsoft входит в число самых влиятельных женщин мира
  • В январе 2021 года чета Гейтсов была признана самым крупным частным землевладельцем в США. Супругам принадлежит более 1 тысячи квадратных километров земли, в том числе 979,3 квадратных километра сельхозугодий в 19 американских штатах
  • Билл и Мелинда Гейтс приняли решение оставить своим детям в наследство по 10 миллионов долларов - каждому. Учитывая их многомиллиардное состояние - это совершенный мизердля мультимиллиардера и богатейшего человека планеты. Все остальные деньги, согласно их обоюдному решению, пойдут на благотворительность
© AP Photo / Elaine Thompson
Супруги познакомились в 1987 году во время мероприятия Microsoft в Нью-Йорке, Мелинда также работала в компании в качестве менеджера по маркетингу
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https://sputnik-georgia.ru/photo/20210507/251657581/bill-i-melinda-geyts-razvodyatsa-samye-yarkie-sovmestnye-foto-pary.html

После почти трех десятков лет крепкого брака богатейшая пара мира - Билл и Мелинда Гейтс - разводятся. Смотрите в фотоленте Sputnik интересные факты и снимки известной четы

Билл и Мелинда Гейтс прожили рука об рука в надежном, практически образцовом браке 27 лет. Новость об их разводе для многих была шокирующей. Как объяснила в своем исковом заявлении жена миллиардера, их брак безнадежно разрушен. Предприниматель причин своего решения не назвал.

Однако, как уже известно, они по-прежнему вместе продолжат заниматься деятельностью в рамках благотворительного Фонда: в Bill & Melinda Gates Foundation они останутся сопредседателями.

Теги:
новости в фотографиях, фото, Билл Гейтс

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