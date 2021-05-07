Билл и Мелинда Гейтс разводятся: самые яркие совместные фото пары

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После почти трех десятков лет крепкого брака богатейшая пара мира - Билл и Мелинда Гейтс - разводятся. Смотрите в фотоленте Sputnik интересные факты и снимки известной четы
Билл и Мелинда Гейтс прожили рука об рука в надежном, практически образцовом браке 27 лет. Новость об их разводе для многих была шокирующей. Как объяснила в своем исковом заявлении жена миллиардера, их брак безнадежно разрушен. Предприниматель причин своего решения не назвал.
Однако, как уже известно, они по-прежнему вместе продолжат заниматься деятельностью в рамках благотворительного Фонда: в Bill & Melinda Gates Foundation они останутся сопредседателями.