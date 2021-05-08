"Комендантский час" и Тбилиси: пустые улицы против коронавируса - фото

В Грузии по-прежнему действует "комендантский час". И хотя гражданские активисты не раз протестовали, требуя его отменить, власти считают, что эта мера помогает ограничить распространение коронавируса. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки пустого города

Движение по улицам в ночное время ограничено по всей Грузии. "Комендантский час" наступает с девяти вечера и длится до пяти утра. Власти считают, что эта одна из мер, которая помогает бороться с распространением COVID-19.

Тем временем число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии постепенно растет. За последние сутки их количество увеличилось на 1 564. Однако власти заявляют, что пока не собираются вводить новых ограничений. Хотя с конца апреля и фактически до середины мая две недели объявлены выходными днями и остановлен по всей стране общественный транспорт.