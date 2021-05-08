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"Комендантский час" и Тбилиси: пустые улицы против коронавируса - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (237)
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  • Оживленная в дневные и вечерние часы площадь Саакадзе в ночные часы словно замирает
  • Машин на улицах Тбилиси с наступлением комендантского часа практически нет
  • Нет ни прохожих, ни автомобилей. Хотя пройдет всего несколько часов и утром на этом мосту возникнет пробка
  • Еще нет десяти - а такое впечатление, что стоит глубокая ночь
  • На улицах - тишина, лишь редкие машины создают отдаленный шумовой фон
  • Магазины закрываются теперь рано - уже к семи часам большинство из них перестают работать. Вдалеке видим женщину, она ускоренным шагом спешит домой
  • Кафе и рестораны работают только на вынос. Некоторые перешли на круглосуточный режим работы
  • На ночных улицах можно заметить редкие машины и курьеров службы доставки
  • Те, кто не смог приспособиться к новому ритму работы, закрываются рано и не принимают посетителей. Тут в кадре мы видим автомобили - но этот снимок был сделан незадолго до наступления комендантского часа, у их водителей еще есть несколько минут, чтобы не нарушая правила, доехать до места назначения
  • Улицы быстро пустеют сразу после девяти. В половине десятого вечера людей уже практически вообще нет, как и машин
  • В здании полиции работа продолжается, полицейские следят за соблюдением ограничений в ночное время
  • Однако если кто и решается выйти из дома в такое время - лишь в случае крайней необходимости
  • Отсюда видна не только площадь Георгия Саакадзе, но и за ним - здание мэрии Тбилиси
  • Многие ремонтные и строительные работы в ночные часы тоже прекращаются. Город спит
  • Редкие машины на заправках. Эти автомобили должны иметь разрешение на передвижение в ночное время. Иначе их владельцев и водителей ждет крупный штраф
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Оживленная в дневные и вечерние часы площадь Саакадзе в ночные часы словно замирает
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210508/251672380/Komendantskiy-chas-i-Tbilisi-pustye-ulitsy-protiv-koronavirusa---foto.html

В Грузии по-прежнему действует "комендантский час". И хотя гражданские активисты не раз протестовали, требуя его отменить, власти считают, что эта мера помогает ограничить распространение коронавируса. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки пустого города

Движение по улицам в ночное время ограничено по всей Грузии. "Комендантский час" наступает с девяти вечера и длится до пяти утра. Власти считают, что эта одна из мер, которая помогает бороться с распространением COVID-19. 

Тем временем число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии постепенно растет. За последние сутки их количество увеличилось на 1 564. Однако власти заявляют, что пока не собираются вводить новых ограничений. Хотя с конца апреля и фактически до середины мая две недели объявлены выходными днями и остановлен по всей стране общественный транспорт.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (237)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, новости в фотографиях, фотография, фото, Тбилиси

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