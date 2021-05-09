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Весна Победы в Тбилиси - фото

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Новости Грузии в фотографиях (238)
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  • Цветы на танках не растут. Но кто-то заботливо положил их на старую броню у входа на тбилисское военное кладбище времен войны
  • Участники битвы за Кавказ стояли насмерть, не пропустив рвавшиеся через горы фашистские орды. Нога их не ступила на грузинскую землю, но Тбилиси чтит память тех, кто погиб на фронте и позже, от полученных ран, уже в госпиталях, защищая людей от захватчиков
  • Природа не знает пауз и пытается облагородить старые шрамы. Этот цветок пробился рядом с могилой одного из солдат
  • Ну а жизнь продолжается, и ее истинные цветы – те, кто молоды и твердо верят в неизбежность счастья и любви
  • Все живое доверительно открывается теплу весеннего солнца. Неужели может вновь похолодать?..
  • Иногда и на майском солнце уютней подстраховаться и надеть куртку
  • Впрочем, май есть май – яркое солнце и в куртке настраивает на радостную волну.
  • Кто-то чувствует себя совсем уж по-летнему и уверенно отправляется ходить пешком по городу в майке и шортах
  • Кому-то приятней бегать на фоне распустившихся деревьев!
  • Буйные краски весны неповторимы. Даже дождю не удается заставить их поблекнуть.
  • А для тех, кто близок к земле, трудовой год начинается именно весной. Самое время высаживать рассаду, чтобы заслуженно претендовать на щедрые дары
  • Майское солнце – прекрасный повод для встреч. Можно не задумываться о том, что это ступени у входа в тбилисский парк Победы (сейчас - парк Ваке). Главное – быть счастливым, ведь ценность любой победы в этом!
  • О радостях жизни можно поразмышлять и в одиночестве, благо доступ к интернету есть теперь везде
  • А высоко на холме, над парком Ваке (который раньше назывался Парк Победы), возвышается монументальная скульптура защитницы-матери, надежно и преданно напоминающей нам о своих сыновьях, которым мы обязаны очередным весенним солнцем в праздник 9 мая
© Sputnik / Goga Vardzieli
Цветы на танках не растут. Но кто-то заботливо положил их на старую броню у входа на тбилисское военное кладбище времен войны
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/09/251676843.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210509/251677010/Vesna-Pobedy-v-Tbilisi---foto.html

Весна и месяц май в сознании многих людей прочно связанны с праздником 9 мая, Днем Победы над фашизмом. Фоторепортер Sputnik постарался в своем репортаже запечатлеть моменты, связанные с победными майскими днями…

С весной у нас связаны особые ассоциации. Она неизменно несет в робкое солнечное тепло в обрамлении ярких цветов и неумирающих символов жизни. И один из таких символов – светлый, радостный, волнующий и в то же время не перестающий тревожить память – майский праздник Победы над фашизмом. Человечество увенчало ее незабываемую, долгожданную весну 1945-го.

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Помнят или нет? Что знает молодежь Грузии о Дне Победы и 9 мая - видео
video : Sputnik / Alex Shlamov, Natia Kvartskhava
Помнят или нет? Что знает молодежь Грузии о Дне Победы и 9 мая – видео

Вряд ли мы, представители послевоенных поколений, способны до конца осознать глубину и силу чувств, охвативших в тот счастливый миг наших отцов, матерей, дедов. А теперь уже и прадедов. Торжество, радость, счастье, облегчение. И мучительная боль утрат и потерь…

В последние годы приход весны в Тбилиси предательски затягивается. Обманутые всеобщим потеплением деревья распускаются, но затем то и дело ежатся на холоде и под дождем. Впрочем, с погодой не поспоришь! И горожанам приходится озабоченно выглядывать по утрам в окно, чтобы выбирая, во что сегодня одеться, не попасть впросак.

Страшнее войны: ветеран ВОВ из Тбилиси показал, как он живет - видео
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Страшнее войны: ветеран ВОВ из Тбилиси показал, как он живет – видео

Но вековые законы чередования времен года берут свое. Как и прочно утвердившаяся в сознании людей вера в непременную победу добра над злом. И словно подчиняясь этому принципу, солнце в Тбилиси светит с начала мая все чаще и все дольше. Люди доверчиво подставляют ему лица и, как принято весной, открывают друг другу затаенные светлые чувства.

Однако радуясь очередной весне, мы вольно или невольно отдаем дань памяти погибшим в борьбе с чумой прошлого века – фашизмом. С идеологией, у которой нет национальности и лица.

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"А тут тишина…": Вторая мировая война глазами ветерана из Грузии - видео

Среди жертв самой кровопролитной в истории войны – 300 тысяч грузинских парней, так и не увидевших солнце победной весны. Сегодня не столь важно, под какими лозунгами шли они в бой. Время доносит сквозь упругую череду дней, недель и десятилетий главное – и в нашей памяти они навсегда останутся героями.

Героями, которым выпала великая честь сражаться за высшие идеалы человечества. За наше право жить, верить и любить.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (238)
Теги:
9 мая, 9 мая, День Победы, День Победы, новости в фотографиях, фотография, фото

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