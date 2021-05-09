Весна Победы в Тбилиси - фото

Весна и месяц май в сознании многих людей прочно связанны с праздником 9 мая, Днем Победы над фашизмом. Фоторепортер Sputnik постарался в своем репортаже запечатлеть моменты, связанные с победными майскими днями…

С весной у нас связаны особые ассоциации. Она неизменно несет в робкое солнечное тепло в обрамлении ярких цветов и неумирающих символов жизни. И один из таких символов – светлый, радостный, волнующий и в то же время не перестающий тревожить память – майский праздник Победы над фашизмом. Человечество увенчало ее незабываемую, долгожданную весну 1945-го.

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Вряд ли мы, представители послевоенных поколений, способны до конца осознать глубину и силу чувств, охвативших в тот счастливый миг наших отцов, матерей, дедов. А теперь уже и прадедов. Торжество, радость, счастье, облегчение. И мучительная боль утрат и потерь…

В последние годы приход весны в Тбилиси предательски затягивается. Обманутые всеобщим потеплением деревья распускаются, но затем то и дело ежатся на холоде и под дождем. Впрочем, с погодой не поспоришь! И горожанам приходится озабоченно выглядывать по утрам в окно, чтобы выбирая, во что сегодня одеться, не попасть впросак.

Но вековые законы чередования времен года берут свое. Как и прочно утвердившаяся в сознании людей вера в непременную победу добра над злом. И словно подчиняясь этому принципу, солнце в Тбилиси светит с начала мая все чаще и все дольше. Люди доверчиво подставляют ему лица и, как принято весной, открывают друг другу затаенные светлые чувства.

Однако радуясь очередной весне, мы вольно или невольно отдаем дань памяти погибшим в борьбе с чумой прошлого века – фашизмом. С идеологией, у которой нет национальности и лица.

Среди жертв самой кровопролитной в истории войны – 300 тысяч грузинских парней, так и не увидевших солнце победной весны. Сегодня не столь важно, под какими лозунгами шли они в бой. Время доносит сквозь упругую череду дней, недель и десятилетий главное – и в нашей памяти они навсегда останутся героями.

Героями, которым выпала великая честь сражаться за высшие идеалы человечества. За наше право жить, верить и любить.