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Парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве - фото

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  • В России 9 мая ежегодно отмечается День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны
  • Торжественное мероприятие, начавшееся под бой кремлёвских курантов в 10:00, принимал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Командовал парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков
  • Владимир Путин в своей вступительной речи на параде подчеркнул, что советский народ бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе
  • Парад прошел при участии более 12 тысяч военнослужащих
  • В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений
  • В составе пешей колонны промаршировали 37 парадных расчетов
  • Военнослужащие воздушно-космических войск на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
  • По Красной площади российской столицы проехала механизированная колонна из более чем 190 единиц вооружений и военной техники
  • Открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н
  • Всего над Москвой прошел парадный строй из 76 самолетов и вертолетов
  • Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час
  • Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага
  • Военный парад продлился чуть больше часа
  • Первый парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года
  • Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
В России 9 мая ежегодно отмечается День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/09/251682257.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210509/251683254/parad-v-chest-76-godovshiny-pobedy-v-velikoi-otechestvennoi-voine-v-moskve-foto.html

В Москве на Красной площади прошел парад Победы. В 2021 году отмечается 76-я годовщина победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие снимки с торжественного мероприятия

В параде приняли участие 37 пеших парадных расчетов, включавших более 12 тыс. военнослужащих, механизированная колонна из более чем 190 образцов военной техники, а также строй авиации из 76 летательных аппаратов.

В связи с проведением торжественного мероприятия в Москве перекрыли многие центральные улицы. Ограничения начали вводить с 5:30 утра по московскому времени и снимут по мере прохождения колонны. Для подготовки к параду было проведено три репетиции.

Теги:
новости в фотографиях, фото, ВОВ, День Победы, День Победы, парад Победы

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