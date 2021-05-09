Парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве - фото

В Москве на Красной площади прошел парад Победы. В 2021 году отмечается 76-я годовщина победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие снимки с торжественного мероприятия

В параде приняли участие 37 пеших парадных расчетов, включавших более 12 тыс. военнослужащих, механизированная колонна из более чем 190 образцов военной техники, а также строй авиации из 76 летательных аппаратов.

В связи с проведением торжественного мероприятия в Москве перекрыли многие центральные улицы. Ограничения начали вводить с 5:30 утра по московскому времени и снимут по мере прохождения колонны. Для подготовки к параду было проведено три репетиции.