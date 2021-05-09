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День Победы в Грузии: как праздник 9 Мая отметили в Тбилиси – фото

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Новости Грузии в фотографиях (239)
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  • Официальные мероприятия по случаю празднования Дня Победы над фашизмом 9 мая в этом году впервые прошли в Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе. Там находится памятник герою войны Мелитону Кантария
  • Венки к памятнику Кантария возложили представители руководства Грузии. Однако этим, фактически, там все и закончилось. После завершения официальной церемонии журналисты разъехались
  • А в парке Киквидзе остались несколько ветеранов и еще небольшая группа людей, которые пришли туда почтить память павших
  • Парк Ваке, где по традиции всегда отмечался День Победы, сегодня закрыт на ремонт. Это еще одна из причин, почему было непросто добраться до мемориала. А еще из-за пандемии коронавируса городской транспорт не работает - это тоже стало большой проблемой для тех, кто хотел бы в этот день принести цветы к Вечному огню в память павших
  • Но были те, кто несмотря на все трудности, ограничения и проблемы, пришли в этот день в парк Ваке (бывший Парк Победы)
  • Тут были даже представители молодежи, которые склонили колени в честь павших в годы войны у Вечного огня
  • У могилы Неизвестного солдата потомки павших на фронте во время Великой Отечественной войны, зажигали свечи в память о погибших
  • Представители посольств Беларуси и Казахстана привезли в парк Ваке к Вечному огню и могиле Неизвестно солдата венки в знак памяти и благодарности за подвиг тем, кто спас мир от фашизма
  • Там же, в парке Ваке у могилы Неизвестного солдата, побывали участники акции Бессмертный полк. Они принесли с собой портреты родственников, погибших на фронте в годы войны
  • Представители Секции интересов РФ при Посольстве Швейцарии в Грузии и Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии возложили венки к памятнику погибшим в борьбе с фашизмом на воинском кладбище Кукия
  • Тут, на этом братском кладбище, в основном похоронены те участники битвы за Кавказ и с других фронтов, кто скончался от ран в тбилисских госпиталях в годы Великой Отечественной войны
  • Грузия в годы войны отправила на фронт больше 700 тысяч человек. Половина из них погибла. Представители старшего поколения пытаются сохранить память об этом и передать ее потомкам. Но уже не все в Грузии помнят, что же тогда произошло и какая кровопролитная война была и как долго она длилась. Да и многие уже не в курсе, что была битва за Кавказ и линия фронта находилась не так уж и далеко от Тбилиси
  • А еще в День Победы 9 мая в Тбилиси прошла акция протеста. Организовали ее грузинские коммунисты у резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили. Они выступили против того, чтобы у мемориала в честь Победы над фашизмом и в память павших в годы Великой Отечественной войны в парке Ваке был размещен памятник погибшим в борьбе за независимость Грузии с момента установления в ней советской власти
  • Участники акции подписали обращение на имя премьер-министра Грузии, президента страны и мэра Тбилиси. Письмо попадет к официальным лицам в понедельник, но какая на него последует реакция, еще не известно
© Sputnik / STRINGER
Официальные мероприятия по случаю празднования Дня Победы над фашизмом 9 мая в этом году впервые прошли в Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе. Там находится памятник герою войны Мелитону Кантария
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210509/251686237/Den-Pobedy-kak-prazdnik-9-Maya-otmetili-v-Tbilisi---foto.html

Празднование Дня Победы 9 мая в Тбилиси в этом году прошло необычно тихо и немноголюдно. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как столица страны отмечала праздник

Тому, что празднование 76-й годовщины со Дня Победы над фашизмом не собрало в 2021 году в Тбилиси столько людей, как раньше, несколько причин – это и пандемия коронавируса, пугающая пожилых людей, и действующие ограничения, ввиду чего остановлен весь общественный транспорт, так что добраться куда-либо можно только на такси, а это дорого. 

9 мая, Беларусь и Грузия: как поэт Мирза Геловани объединил два народа
video : Sputnik / Pavel Vur
Беларусь, Грузия и День Победы: как грузинский поэт объединил два народа – видео

Также празднование Дня Победы пришлось на начало масштабной реконструкции и ремонтных работ в парке Ваке (бывший парк Победы), где находятся могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь, а также мемориал в честь победы над фашизмом. Центральный вход в парк и другие дороги перекрыты, попасть к мемориалу можно было только по боковому проходу.

Хотя власти перенесли официальную часть празднования в Парк культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе, где установлен памятник герою Великой Отечественной войны Мелитону Кантария, многие люди, которые бывали обычно в парке Ваке, туда не пришли. Да и некоторые посольства зарубежных стран и международные организации по традиции привезли венки и цветы к могиле Неизвестного солдата в парк Ваке.

Помнят или нет? Что знает молодежь Грузии о Дне Победы и 9 мая - видео
video : Sputnik / Alex Shlamov, Natia Kvartskhava
Помнят или нет? Что знает молодежь Грузии о Дне Победы и 9 мая – видео

В парке Ваке побывали и участники акции "Бессмертный полк", которые принесли с собой портреты родственников и предков, погибших на фронте. Правда, их было мало – буквально несколько человек. 

Представители Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии и Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии вообще отправились на старое Кукийское кладбище в центре Тбилиси, где находится братское захоронение павших в годы войны солдат. В основном, там похоронены те, кто скончался от ран в тбилисских госпиталях. Там участники церемонии возложили венки и цветы к памятнику. Но церемония тоже была малолюдной. 

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Новости Грузии в фотографиях (239)

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Теги:
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