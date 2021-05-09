День Победы в Грузии: как праздник 9 Мая отметили в Тбилиси – фото

Празднование Дня Победы 9 мая в Тбилиси в этом году прошло необычно тихо и немноголюдно. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как столица страны отмечала праздник

Тому, что празднование 76-й годовщины со Дня Победы над фашизмом не собрало в 2021 году в Тбилиси столько людей, как раньше, несколько причин – это и пандемия коронавируса, пугающая пожилых людей, и действующие ограничения, ввиду чего остановлен весь общественный транспорт, так что добраться куда-либо можно только на такси, а это дорого.

Также празднование Дня Победы пришлось на начало масштабной реконструкции и ремонтных работ в парке Ваке (бывший парк Победы), где находятся могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь, а также мемориал в честь победы над фашизмом. Центральный вход в парк и другие дороги перекрыты, попасть к мемориалу можно было только по боковому проходу.

Хотя власти перенесли официальную часть празднования в Парк культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе, где установлен памятник герою Великой Отечественной войны Мелитону Кантария, многие люди, которые бывали обычно в парке Ваке, туда не пришли. Да и некоторые посольства зарубежных стран и международные организации по традиции привезли венки и цветы к могиле Неизвестного солдата в парк Ваке.

В парке Ваке побывали и участники акции "Бессмертный полк", которые принесли с собой портреты родственников и предков, погибших на фронте. Правда, их было мало – буквально несколько человек.

Представители Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии и Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии вообще отправились на старое Кукийское кладбище в центре Тбилиси, где находится братское захоронение павших в годы войны солдат. В основном, там похоронены те, кто скончался от ран в тбилисских госпиталях. Там участники церемонии возложили венки и цветы к памятнику. Но церемония тоже была малолюдной.

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