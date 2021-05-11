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Таинственный артефакт: загадка беременной мумии - фото

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  • Речь идет о мумии, которая долгое время считалась мумией древнеегипетского священника по имени Гор-Джехути
  • Она была найдена в Фивах и датируется I веком до нашей эры. В 2016 году эксперты впервые провели компьютерное сканирование. Оно дало сенсационный результат - оказалось, что мумия, приписываемая священнику Гор-Джехути, на самом деле скрывает тело женщины
  • Сканирование мумии проводилось при помощи новейшего томографа, который позволяет за счет различных фильтров рассмотреть изнутри все детали
  • По неизвестной причине плод не извлекли из брюшной полости перед мумификацией. Это единственная известная на данный момент мумия с плодом в утробе матери
  • Сами по себе женские мумии не редкость для Египта. Не слишком удивляет и то, что тело оказалось не в своём гробу
  • Скорее всего, это произошло по вине египетских торговцев древностями
  • Судя по размеру черепа плода, женщина умерла на 26–30 неделе беременности. Самой же несостоявшейся матери, если судить по состоянию её зубов, было 20–30 лет
  • Согласно представлениям древних египтян, тело умершего обязательно нужно было сохранить для его благоденствия в загробной жизни
  • Ученые не знают, ни кем была эта женщина, ни почему ее мумифицировали вместе с плодом. Они прозвали ее Загадочной дамой
  • Радиологическая экспертиза древней мумии, которая была обнаружена в королевских гробницах в Верхнем Египте
  • Ученые планируют тщательно исследовать мумию. Не исключено, что это поможет узнать что-нибудь о том, как жители Древнего Египта пытались помочь женщине выносить ребёнка и справиться с осложнениями беременности
  • На данном этапе ученые не могут объяснить, почему плод при мумификации не был извлечен
Речь идет о мумии, которая долгое время считалась мумией древнеегипетского священника по имени Гор-Джехути
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0b/251695724.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210511/251696443/tainstvenny-artefakt-zagadka-beremennoy-mumii-foto.html

Невероятное открытие совершили польские ученые-египтологи. Мумия, долгое время приписываемая жрецу Гор-Джехути, на самом деле оказалась принадлежащей беременной женщине

Польские специалисты Национального музея в Варшаве обнаружили и описали первую мумию беременной женщины.

Уникальность находки заключается в том, что плод при мумификации не был извлечен. Обычно в Древнем Египте в процессе мумификации извлекались все внутренние органы. В числе вероятных причин рассматривают попытку скрыть и замаскировать беременность.

Мумия была доставлена из Египта в Варшаву в 1826 году. Надпись на саркофаге утверждала, что здесь покоится мужчина-жрец. Но после детального исследования мумии оказалось, что это не жрец, а молодая женщина.

Сканирование мумии проводилось при помощи новейшего томографа, который позволяет за счет различных фильтров рассмотреть изнутри все детали. На полученных снимках египтологам удалось разглядеть плод в утробе мумии.

 

Теги:
археология, новости в фотографиях, фото, история

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