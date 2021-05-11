Таинственный артефакт: загадка беременной мумии - фото

Польские специалисты Национального музея в Варшаве обнаружили и описали первую мумию беременной женщины.

Уникальность находки заключается в том, что плод при мумификации не был извлечен. Обычно в Древнем Египте в процессе мумификации извлекались все внутренние органы. В числе вероятных причин рассматривают попытку скрыть и замаскировать беременность.

Мумия была доставлена из Египта в Варшаву в 1826 году. Надпись на саркофаге утверждала, что здесь покоится мужчина-жрец. Но после детального исследования мумии оказалось, что это не жрец, а молодая женщина.

Сканирование мумии проводилось при помощи новейшего томографа, который позволяет за счет различных фильтров рассмотреть изнутри все детали. На полученных снимках египтологам удалось разглядеть плод в утробе мумии.