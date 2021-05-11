Большая трагедия: стрельба в школе в Казани - фото

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Кадровая чистка перед выборами? В регионах Грузии увольняют заместителей мэров Уволенные сотрудники муниципалитета не скрывают, что собираются присоединиться к команде экс-премьера Грузии Георгия Гахария 102

Рекорд в Грузии: валютные резервы Нацбанка достигли исторического максимума С начала пандемии, с марта 2020 года, международные резервы Нацбанка выросли на 736,7 миллиона долларов или на 20,6% 196