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Большая трагедия: стрельба в школе в Казани - фото

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  • Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба
  • Нападение произошло во время урока, стрелявших было несколько
  • Свидетели ЧП рассказали, что слышали сильный хлопок и выстрелы
  • Погибли семь человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа
  • Еще 16 человек -12 детей и четверо взрослых - госпитализированы. По словам очевидцев, одну девочку вынесли на носилках
  • На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи. С эвакуированными детьми работают психологи
  • Одного из стрелявших задержали, второй был ликвидирован
  • В районе школы ввели режим контртеррористической операции. Возбуждено уголовное дело
  • Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности
  • На месте происшествия побывал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
  • Большая беда. Произошло чудовищное преступление - стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле, - написал Минниханов во ВКонтакте
  • В Татарстане 12 мая объявили днем траура
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210511/251701631/Bolshaya-tragedia-strelba-u-shkoly-v-kazani-foto.html

В результате стрельбы в школе Казани погибло семь детей и 16 человек были ранены. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места происшествия

Во вторник около 9.30 по местному времени в Казани произошла стрельба в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи. На территории гимназии проводится контртеррористическая операция, введен соответствующий режим.

Силовыми структурами осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Проведена эвакуация учащихся.

 

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