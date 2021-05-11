Большая трагедия: стрельба в школе в Казани - фото

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В результате стрельбы в школе Казани погибло семь детей и 16 человек были ранены. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места происшествия
Во вторник около 9.30 по местному времени в Казани произошла стрельба в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи. На территории гимназии проводится контртеррористическая операция, введен соответствующий режим.
Силовыми структурами осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Проведена эвакуация учащихся.