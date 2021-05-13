Разрушения и пожары: последствия авиаударов в Израиле и Газе – фото

Ситуация на границе сектора Газа резко обострилась. Палестинские группировки выпустили по израильским городам сотни ракет, в ответ были нанесены авиаудары. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий атак

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали в понедельник столкновения между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима.

Эта дата отмечается в память о расширении израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Буквально за пару дней локальные стычки переросли в полномасштабную войну.

Только за последние два дня, по данным ООН, палестинские боевики выпустили по израильским городам более тысячи ракет. Большинство ракетных ударов было направлено на Тель-Авив. В ответ израильская армия провела операцию "Стражи Стены". Сообщается, что в общей сложности в Газе поражены 500 целей.