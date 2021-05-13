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Разрушения и пожары: последствия авиаударов в Израиле и Газе – фото

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  • В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа
  • В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян
  • Более 200 человек получили ранения различной степени тяжести
  • Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и Исламский джихад
  • Также были уничтожены нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров
  • Солдаты работают у здания, поврежденного ракетой, запущенной из сектора Газа в Ашдоде на юге Израиля
  • По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек
  • В виду последних событий, три страны обратились в ООН с предложением провести в пятницу чрезвычайное заседание Совета безопасности организации из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной
  • Известно, что на этой неделе СБ ООН уже провел два закрытых заседания в виртуальном формате, посвященных данному вопросу
  • Члены израильской аварийной службы осматривают повреждения в израильском городе Ришон-ле-Цион
  • Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания призвал соотечественников к внимательности и предупредил о возможных новых обстрелах
  • Лаша Жвания призвал население воздержаться от посещения мест, где недоступно укрытие, в основном трасс, быть дома до 17:30
© REUTERS / Suhaib Salem
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210513/251712058/razrushenia-i-pozhary-posledstvia-avaudarov-v-izraile-i-gaze-foto.html

Ситуация на границе сектора Газа резко обострилась. Палестинские группировки выпустили по израильским городам сотни ракет, в ответ были нанесены авиаудары. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий атак

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали в понедельник столкновения между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима.

Эта дата отмечается в память о расширении израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Буквально за пару дней локальные стычки переросли в полномасштабную войну.

Только за последние два дня, по данным ООН, палестинские боевики выпустили по израильским городам более тысячи ракет. Большинство ракетных ударов было направлено на Тель-Авив. В ответ израильская армия провела операцию "Стражи Стены". Сообщается, что в общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Теги:
новости в фотографиях, происшествия, фото, Израиль

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