Без масок и социальной дистанции: церемония вручения премии BRIT Awards 2021 – фото

Торжественная церемония вручения главной британской музыкальной премии состоялась в Лондоне. И прошла очень необычно. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки лучших моментов мероприятия

Церемония вручения музыкальных наград BRIT Awards стала одной из наиболее массовых в Великобритании в нынешнем году.

В порядке социального эксперимента на стадионе вместимостью 20 тысяч человек собрались всего четыре тысячи зрителей, предварительно протестированных на коронавирус. Маски им носить было не нужно, но после церемонии участников эксперимента ждало повторное тестирование.