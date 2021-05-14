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Без масок и социальной дистанции: церемония вручения премии BRIT Awards 2021 – фото

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  • Заветные статуэтки, напоминающие рыцарей из Средневековья, вручали при участии многих звезд шоу-бизнеса
  • В концерте - снова живьем, в формате офлайн спели Coldplay
  • Порадовал зрителей и сэр Элтон Джон в дуэте с солистом инди-поп и синти-поп группы Years & Years Олли Александром
  • На одной сцене выступили такие звезды как Griff, Арло Паркс, Headie One и другие интересные артисты
  • Спела и Дуа Липа, родившаяся в Косово, но в 2015 году переехавшая в Англию
  • Первая часть песни Дуа Липы прозвучала в записи из лондонского метро, а вторая - уже с 02 Арены
  • Церемония Brit Awards 2021 стала первым крупным мероприятием в Великобритании после начала пандемии, на котором артисты выступили в присутствии зрителей
  • На 20-тысячный крытый стадион в Лондоне пришли 4 тысячи человек, у которых был отрицательные анализы на коронавирус
  • Гостям разрешили не соблюдать социальную дистанцию и не надевать маски
  • Больше половины билетов разыграли среди людей, которые были на передовой борьбы с COVID-19
  • Brit Awards считается второй по важности музыкальной премией после американской Grammy
© REUTERS / John Marshall
Заветные статуэтки, напоминающие рыцарей из Средневековья, вручали при участии многих звезд шоу-бизнеса
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210514/251724427/tseremonia-vruchenia-premii-brit-awards-2021-v-velikobretanii-foto.html

Торжественная церемония вручения главной британской музыкальной премии состоялась в Лондоне. И прошла очень необычно. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки лучших моментов мероприятия

Церемония вручения музыкальных наград BRIT Awards стала одной из наиболее массовых в Великобритании в нынешнем году.

В порядке социального эксперимента на стадионе вместимостью 20 тысяч человек собрались всего четыре тысячи зрителей, предварительно протестированных на коронавирус. Маски им носить было не нужно, но после церемонии участников эксперимента ждало повторное тестирование.

Теги:
новости в фотографиях, фото, шоу, музыка, Великобритания, Лондон

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Певица Дуа Липа на церемонии награждения Brit Awards в Лондоне
Без масок и социальной дистанции: церемония вручения премии BRIT Awards 2021 – фото
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