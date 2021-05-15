Долгожданное Евровидение, опясная профессия и Мэрлин Монро из воска - лучшие фото недели

В подборке фото на сайте Sputnik Грузия представлены различные фотоработы крупнейших зарубежных фотоагентств за последнюю неделю.
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
В подборке фото на сайте Sputnik Грузия представлены различные фотоработы крупнейших зарубежных фотоагентств за последнюю неделю.
Торжественная церемония вручения главной британской музыкальной премии состоялась в Лондоне. И прошла очень необычно. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки лучших моментов мероприятия
Ситуация на границе сектора Газа резко обострилась. Палестинские группировки выпустили по израильским городам сотни ракет, в ответ были нанесены авиаудары. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий атак
В результате стрельбы в школе Казани погибло семь детей и 16 человек были ранены. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места происшествия
Невероятное открытие совершили польские ученые-египтологи. Мумия, долгое время приписываемая жрецу Гор-Джехути, на самом деле оказалась принадлежащей беременной женщине
На данный момент состояние 912 пациентов тяжелое, 207 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
В стране в прошлом году был зафиксирован отрицательный естественный прирост населения, но положительное миграционное сальдо
Развитие экономики страны напрямую связано с устойчивым рынком капитала, который в Грузии сегодня слабый, считает лидер партии
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