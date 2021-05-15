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Долгожданное Евровидение, опясная профессия и Мэрлин Монро из воска - лучшие фото недели

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  • Музей Гревен – достойная альтернатива Музею мадам Тюссо. Здесь собрано более 500 восковых фигур, изображающих знаменитых людей, живших в разных эпохах, включая нынешнюю. Сотрудники готовят восковую фигуру Мэрилин Монро
  • Демонстранты выступают во время новой акции протеста против правительства в Медельине, Колумбия
  • Греческая певица Елена Цагрину, представляющая Кипр, поет во время репетиции конкурса песни Евровидение в Роттердаме
  • Мужчина наблюдает за течением раскаленной лавы вулкана Пакая в регионе Эскуинтла, Гватемала
  • Медсестры и медперсонал лежат на полу в отделении интенсивной терапии во время демонстрации в Международный день медсестер и ухода в больнице Mont Legia в Бельгии
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  • Опасная профессия - рабочие моют окна в здании в Пекине
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  • Девушки демонстрируют свои руки, расписанные традиционной хной, в честь праздника Ид аль-Фитр в Пешаваре
  • Акция памяти о 402 медсестрах, умерших из-за COVID-19, недалеко от Белого дома в Вашингтоне
© AFP / Sanjay Kanojla
В апреле Индия снова вышла на первое место по суточному приросту заболевших коронавирусом. Рабочий проходит мимо горящего погребального костра человека, умершего из-за коронавируса
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0e/251731742.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210515/251733362/dolgozhdannoe-evrovidenie-opasnaya-professia-i-merlin-monro-iz-voska-luchshye-foto-nedeli.html

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств

В подборке фото на сайте Sputnik Грузия представлены различные фотоработы крупнейших зарубежных фотоагентств за последнюю неделю. 



Теги:
новости в фотографиях, фото

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