Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото

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В США проходит 69-й конкурс "Мисс Вселенная", в котором принимают участие представительницы 74 стран. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки необычных нарядов участниц конкурса в национальных костюмах
Один из самых престижных международных конкурсов красоты проходит в эти дни в Майами. "Мисс Вселенная" планировалось провести в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено на 2021-й.
Дизайнеры нарядов каждой из стран участниц старались для показа создать наиболее яркие образы, основанные на национальном колорите, особенностях географии или фактах из истории и культуры страны.