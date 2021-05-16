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Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото

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  • Мисс Коста-Рика Ивонн Сердас Касканте во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Доминиканская Республика Кимберли Хименес во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Аргентина Алина Аксельрад во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Сингапур Бернадетт Белль Онг во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Барбадос Хиллари Энн Уильямс во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Боливия Ленка Немер во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Вьетнам Нгуен Тран Ханх Ван во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Сальвадор Ванесса Веласкес во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Индонезия Аю Маулида Путри во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Мексика Андреа Меза во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Канада Нова Стивенс во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Чили Даниэла Николас во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Великобритания Дженетт Акуа во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Панама Кармен Харамилло во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Дания Алмонд Петри во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Украина Елизавета Ястремская во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
  • Мисс Ямайка Микеал-Симон Уильямс во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
© AFP / Rodrigo Varela / Getty Images
Мисс Коста-Рика Ивонн Сердас Касканте во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/10/251738464.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210516/251738685/samye-yarkie-i-originalnye-natsyonalmye-kostumy-konkursa-miss-vselennaya-foto.html

В США проходит 69-й конкурс "Мисс Вселенная", в котором принимают участие представительницы 74 стран. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки необычных нарядов участниц конкурса в национальных костюмах

Один из самых престижных международных конкурсов красоты проходит в эти дни в Майами. "Мисс Вселенная" планировалось провести в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено на 2021-й.

Дизайнеры нарядов каждой из стран участниц старались для показа создать наиболее яркие образы, основанные на национальном колорите, особенностях географии или фактах из истории и культуры страны. 

 

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Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото
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