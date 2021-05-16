Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото

В США проходит 69-й конкурс "Мисс Вселенная", в котором принимают участие представительницы 74 стран. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки необычных нарядов участниц конкурса в национальных костюмах

Один из самых престижных международных конкурсов красоты проходит в эти дни в Майами. "Мисс Вселенная" планировалось провести в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено на 2021-й.

Дизайнеры нарядов каждой из стран участниц старались для показа создать наиболее яркие образы, основанные на национальном колорите, особенностях географии или фактах из истории и культуры страны.