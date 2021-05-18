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Любовь матери и другие победители конкурса Istanbul Photo Awards 2021 - фото

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  • Снимок из серии Мама любовь фотографа из Бангладеша Мохаммеда Шаджахана, ставшим первым в категории Одиночные новости конкурса Istanbul Photo Awards 2021
  • Снимок из серии Преступные банды под стражей фотографа из Сальвадора Юрия Кортеза, ставшим вторым в категории Одиночные новости
  • Снимок из серии Спасаясь от пожара из лагеря беженцев греческого фотографа Петроса Гианнакуриса, ставшим третьим в категории Одиночные новости конкурса Istanbul Photo Awards 2021
  • Снимок из серии Преданные фанаты в эпоху Covid чешского фотографа Романа Вондроуш, ставшим первым в категории Конкурс одиночных видов спорта Istanbul Photo Awards 2021
  • Снимок из серии Доктор Пейо и мистер Хассен французского фотографа Джереми Лемпин, ставшим первым в категории История повседневной жизни конкурса Istanbul Photo Awards 2021
  • Снимок из серии Бейрутский взрыв австралийского фотографа Криса МакГрата, ставший третьим в категории Сюжет Новости конкурса Istanbul Photo Awards 2021
  • Снимок из серии Крушение супербайков новозеландского фотографа Скотта Робина Барбур, ставший вторым в категории Одиночный спортивный конкурса Istanbul Photo Awards 2021
  • Снимок из серии Внешнее зеркало иранского фотографа Армин Карами, ставший победителем в категории История портрета
  • Снимок из серии Сирия: Спорт и развлечения вместо войны и страха сирийского фотографа Анаса Альхарбутли, ставший третьим в категории Сюжет Спортивный конкурса Istanbul Photo Awards 2021
  • Снимок из серии Нагорно-карабахская война турецкого фотографа Угур Йилдирим, ставший вторым в категории История Новости конкурса Istanbul Photo Awards 2021
  • Снимок из серии Нерушимые олимпийцы чешского фотографа Барбора Рейхова, ставший вторым в категории Сюжет Спортивный
  • Снимок Боулдеринг на сваях бревен австралийского фотографа Адама Претти, ставший третьим в категории Сюжет Спортивный конкурса Istanbul Photo Awards 2021
  • Снимок из серии Футболка-поло бельгийского фотографа Ален Шредер, ставший первым в категории История спорта
  • Снимок из серии Мы забираем мертвых с утра до ночи итальянского фотографа Фабио Буччарелли, ставший первым в категории История Новости конкурса Istanbul Photo Awards 2021
Снимок из серии "Мама любовь" фотографа из Бангладеша Мохаммеда Шаджахана, ставшим первым в категории "Одиночные новости" конкурса Istanbul Photo Awards 2021
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/12/251752572.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210518/251753415/lubov-materi-i-drugie-pobediteli-konkursa-istambul-photo-awards-2021-foto.html

Конкурс Istanbul Photo Awards организован крупнейшим турецким информационным агентством "Анадолу" с целью поддержки фотокорреспондентов по всему миру. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки работ победителей

Престижный международный фотоконкурс проводится в шести номинациях, таких как новостной сюжет, спортивная история, фото повседневной жизни, портрет и других. Жюри оценивает фотографии событий, определивших мировую информационную повестку прошедшего года. 

Поскольку главной темой 2020-го стала пандемия коронавируса, фото-победитель конкурса напрямую связано с этой актуальной темой. Премию "Фотография года" получила работа Мохаммеда Шаджахана из Бангладеш под названием "Материнская любовь".

 

Теги:
новости в фотографиях, Фотоконкурс, Конкурс, фото

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