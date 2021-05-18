Любовь матери и другие победители конкурса Istanbul Photo Awards 2021 - фото

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Конкурс Istanbul Photo Awards организован крупнейшим турецким информационным агентством "Анадолу" с целью поддержки фотокорреспондентов по всему миру. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки работ победителей
Престижный международный фотоконкурс проводится в шести номинациях, таких как новостной сюжет, спортивная история, фото повседневной жизни, портрет и других. Жюри оценивает фотографии событий, определивших мировую информационную повестку прошедшего года.
Поскольку главной темой 2020-го стала пандемия коронавируса, фото-победитель конкурса напрямую связано с этой актуальной темой. Премию "Фотография года" получила работа Мохаммеда Шаджахана из Бангладеш под названием "Материнская любовь".