День святости семьи в Грузии: новая дата, ставшая традицией - фото

День святости семьи и семейных ценностей - новая дата в современной истории Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как отмечается это событие в условиях пандемии коронавируса

День сплоченности и святости семьи учредили в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии.

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В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи, по инициативе Грузинской Православной церкви, стал широко отмечаемым праздником в противовес этим акциям.

Ранее 17 мая Патриархия организовывала пешее шествие от площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы – Самеба. Из-за пандемии коронавируса уже второй год шествие не проводится, священники объезжают город на пикапах с открытым кузовом и окропляют улицы столицы святой водой.