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День святости семьи в Грузии: новая дата, ставшая традицией - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (240)
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  • Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в то, как День святости семьи отмечается в Грузии
  • До того, как мир захлестнула угроза COVID-19, в День святости семьи в грузинской столице проводились многотысячные шествия православных верующих
  • Но уже второй год многолюдные акции в День святости семьи трансформировались в автопробег священнослужителей по улицам Тбилиси
  • Впрочем, никто не мешает с раннего утра 17 мая побывать у кафедрального собора Святой Троицы - Самеба
  • Тут священнослужители готовятся к тому, чтобы окропить практически всю столицу Грузии святой водой
  • Для того, чтобы они могли совершать богослужение и проводить церемонии во время автопробега, приспособили пикапы с открытым кузовом
  • В каждый район города направляется отдельная группа священнослужителей, у каждой свое направление
  • С территории кафедрального собора Святой Троицы - Самеба, автомобили со священниками разъезжаются по всей столице
  • День святости семьи и семейных ценностей отмечается в Грузии 17 мая после 2013 года, когда в столице произошли столкновения между сторонниками ЛГБТ-сообщества и их противниками
  • В этом году 17 мая в столице Грузии прошел спокойно и без инцидентов. Грузинская церковь провела освящение улиц города и благословила его жителей
© Sputnik / STRINGER
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в то, как День святости семьи отмечается в Грузии
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210518/251753804/Den-svyatosti-semi-v-Gruzii-novaya-data-stavshaya-traditsiey---foto.html

День святости семьи и семейных ценностей - новая дата в современной истории Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как отмечается это событие в условиях пандемии коронавируса

День сплоченности и святости семьи учредили в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии.

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В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи, по инициативе Грузинской Православной церкви, стал широко отмечаемым праздником в противовес этим акциям.

Ранее 17 мая Патриархия организовывала пешее шествие от площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы – Самеба. Из-за пандемии коронавируса уже второй год шествие не проводится, священники объезжают город на пикапах с открытым кузовом и окропляют улицы столицы святой водой. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (240)
Теги:
Церковный праздник, Грузинская православная церковь, Грузия, День сплоченности и святости семьи, новости в фотографиях, фотография, фото

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