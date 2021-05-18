Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото

Беспорядки в Дманиси надолго запомнятся всей Грузии. Несколько дней вся страна следила за развитием ситуации в этом регионе. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки последствий конфликта среди местного населения

Ситуация в Дманиси (регион Квемо Картли) на данный момент стабильная, однако там остаются дополнительные силы полиции, которые контролируют ситуацию.

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Массовые столкновения в Дманиси между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети длились почти сутки. Достичь примирения сторон удалось при вмешательстве местных и центральных властей, а также представителей духовенства. По делу начато следствие. Продолжается опрос участников инцидента.

В Дманиси находился министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, который заявил, что пострадавшие есть, но тяжелые повреждения не получили ни полицейские, ни участники инцидента.

В министерстве по вопросам примирения и гражданского равноправия приветствуют, что инцидент исчерпан, и выразили надежду, что каждый гражданин Грузии вне зависимости от этнического происхождения осознает государственную ответственность для утверждения стабильной, мирной и равноправной среды в стране.