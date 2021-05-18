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Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (241)
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  • Разбитые машины, люди в ярости нападают друг на друга - таким запомнится Дманиси за эти два дня
  • Причиной агрессивного конфликта стала банальная бытовая причина - владелец одного из местных магазинов отказался продать нескольким молодым людям пиво в долг
  • Разборка с продавцом и его защитниками переросла в большой конфликт между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети. К наведению порядка был привлечен спецназ
  • Драка между азербайджанцами и сванами происходила с использованием бейсбольных бит, молотков, палок и других подручных средств
  • Злосчастный магазин тоже наказали, разбив в нем витрины
  • Теперь эти разбитые витрины продуктового магазина пока остаются в таком состоянии как памятник вандализму и беспределу. Ведь насилие не приводит ни к чему, кроме разрушения
  • А в тот день, когда начался конфликт, толпа настолько разбушевалась, что полиция не смогла сразу навести порядок. В столкновениях с жителями несколько полицейских пострадали, правда, серьезных травм удалось избежать
  • Возмущенные люди, желающие разобраться друг с другом, несколько раз прорывали кордоны полиции
  • Дороги в сторону Дманиси, въезды и выезды из населенного пункта были временно блокированы правоохранительными органами, чтобы избежать разрастания конфликта за счет прибытия возмущенных жителей из соседних сел и городов
  • Однако несколько автомобилей были разбиты на дороге, ведущей в Дманиси
  • Владельцу этой машины тоже не повезло. Возможно, у него есть страховка? Но скорее всего, вряд ли - еще далеко не все машины в Грузии имеют страховку
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Разбитые машины, люди в ярости нападают друг на друга - таким запомнится Дманиси за эти два дня
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/12/251754528.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210518/251761038/Konflikt-v-Dmanisi-posledstviya-besporyadkov---foto.html

Беспорядки в Дманиси надолго запомнятся всей Грузии. Несколько дней вся страна следила за развитием ситуации в этом регионе. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки последствий конфликта среди местного населения

Ситуация в Дманиси (регион Квемо Картли) на данный момент стабильная, однако там остаются дополнительные силы полиции, которые контролируют ситуацию.

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Массовые столкновения в Дманиси между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети длились почти сутки. Достичь примирения сторон удалось при вмешательстве местных и центральных властей, а также представителей духовенства. По делу начато следствие. Продолжается опрос участников инцидента.

Столкновения на юге Грузии: в Дманиси не могут успокоить население - видео
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Столкновения на юге Грузии: в Дманиси не могли успокоить население - видео

В Дманиси находился министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, который заявил, что пострадавшие есть, но тяжелые повреждения не получили ни полицейские, ни участники инцидента.

В министерстве по вопросам примирения и гражданского равноправия приветствуют, что инцидент исчерпан, и выразили надежду, что каждый гражданин Грузии вне зависимости от этнического происхождения осознает государственную ответственность для утверждения стабильной, мирной и равноправной среды в стране.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (241)
Теги:
происшествия, уличные беспорядки, беспорядки, новости в фотографиях, фотография, фото, Грузия, Дманиси

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