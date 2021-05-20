Нашествие мигрантов: в Испании растёт число беженцев - фото

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Еврокомиссия призвала Марокко остановить поток мигрантов в Сеуту. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки беспокойной ситуации
Порядка шести тысяч человек с 17 мая проникли на территорию автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки, сообщает Sputnik Беларусь
Подобного наплыва беженцев за столько короткий срок здесь еще не видели. Чтобы предотвратить кризис, на охрану границы направлены военные. Власти Испании уже вернули в Марокко 2700 человек. Об этом заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.