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Нашествие мигрантов: в Испании растёт число беженцев - фото

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  • Только за понедельник по меньшей мере пять тысяч человек незаконно прибыли из Марокко в испанский анклав Сеута
  • Число прибывших в течение дня беженцев стало абсолютным рекордом для Испании
  • Для того, чтобы сдержать поток нелегалов, власти пиренейского королевства решили мобилизовать армию
  • Был установлен кордон безопасности, чтобы не дать беженцам уйти дальше побережья
  • Большинство из прибывших - марокканцы, в основном молодые, 30% из них - несовершеннолетние
  • По закону Испания должна позаботиться о несовершеннолетних нелегалах, однако центры приема переполнены
  • Между тем, в Испании подчеркнули, что будут защищать свои границы и возвращать в Марокко тех, кто попал на территорию пиренейского королевства нелегально
  • Испанские власти уже вернули в Марокко более 2700 человек
  • Испанский легионер сбивает гражданина Марокко на пляже Эль-Тарахаль
  • Сеута на северном побережье Африки давно является местом незаконного проникновения мигрантов
  • Также мигранты проникают на территорию Испании через анклав Мелилья
  • Это единственные места, где проходит сухопутная граница между Европейским союзом и африканским континентом
© AP Photo / Bernat Armangue
Только за понедельник по меньшей мере пять тысяч человек незаконно прибыли из Марокко в испанский анклав Сеута
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Sputnik Грузия
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Еврокомиссия призвала Марокко остановить поток мигрантов в Сеуту. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки беспокойной ситуации

Порядка шести тысяч человек с 17 мая проникли на территорию автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки, сообщает Sputnik Беларусь

Подобного наплыва беженцев за столько короткий срок здесь еще не видели. Чтобы предотвратить кризис, на охрану границы направлены военные. Власти Испании уже вернули в Марокко 2700 человек. Об этом заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Теги:
новости в фотографиях, фото, беженцы, мигранты, Испания

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