Богиня подиума: шикарной и несравненной супермодели Наоми Кэмпбелл - 51! - фото

За плечами Наоми Кэмпбелл не только сотрудничество со всеми крупными модными домами, но и тесная дружба с главными именами индустрии. Смотрите в фотоленте Sputnik незабываемые кадры из жизни "Черной пантеры"

Наоми Кэмпбелл называют - и небезосновательно - одной из ярчайших и знаковых фигур современной фэшн-индустрии. Главная супермодель 90-х, первая темнокожая женщина на обложках журналов, она стала вдохновением для многих моделей, фактически проложив для них дорогу в мир высокой моды.

Самые культовые дизайнеры становились "жертвой" невероятной красоты и профессионализма Наоми. Перед ней не устояли ни Ив Сен-Лоран, ни Джанни Версаче.

Сегодня, 22 мая, Наоми Кэмпбелл отмечает свой 51-й день рождения. А несколько дней назад в ее жизни случилось невероятное событие - она впервые стала мамой. Пол ребенка и другие детали супермодель не раскрыла, но призналась, что бесконечно счастлива.