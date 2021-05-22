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Богиня подиума: шикарной и несравненной супермодели Наоми Кэмпбелл - 51! - фото

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  • Черной пантере мирового подиума топ-модели Наоми Кэмпбелл исполнился сегодня 51 год. Британка афро-ямайского происхождения родилась в Лондоне и стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках Vogue и Time
  • Мать модели Валери Моррис развелась с отцом Наоми, когда той не было и полугода. Дочери передались гибкость и пластика матери
  • В возрасте 7 лет юная танцовщица появилась в одном из клипов Боба Марли, а в 15 ее заприметил агент парижского модельного агентства
  • Модель не только выходила на подиумы, но и позировала для различных изданий, в том числе эротических
  • В 1988 году Ив Сен-Лоран заявил одному влиятельному изданию, что перестанет давать рекламу, если обложка очередного номера выйдет без Кэмпбелл
  • Для красавицы не является чем-то особенным появление на публике в купальнике или совсем без него
  • Девушка становилась героиней показов таких известных модных домов, как Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Valentino, Versace
  • Кстати, прозвище Черная пантера Наоми дали вовсе не за цвет кожи, а за пластичную мягкую, кошачью манеру ходить по подиуму
  • В начале 90-х годов Наоми вошла в Большую шестерку самых востребованных моделей
  • Наоми Кэмпбелл проявила себя и как актриса. С 1984 года девушка снялась в 31 фильме. Она работала с Антонио Бандерасом, Вупи Голдберг, Сарой-Джессикой Паркер, а так же Джоном Малковичем
  • Критики поставили под сомнение актерский талант модели, однако, ленты с ее участием неизменно приносили хороший доход
  • Говорят, что дружба в Голливуде - большая редкость, но это точно не про Наоми Кэмпбелл и Николь Кидман. Актриса с безупречной репутацией и супермодель-скандалистка - уже много лет очень хорошие подруги
  • Говорить о закате карьеры Черной Пантеры пока рано. Супермодель подписала контракт с Valentino, по которому стала официальным лицом марки, она продолжает выходить на подиум и сниматься в кино. На фото: Наоми Кэмпбелл на Met Gala 2019 в Нью-Йорке и Fashion Awards 2019 в Лондоне
  • Президент ЮАР Нельсон Мандела и британская супермодель Наоми Кэмпбелл в Кейптауне, 1998 год
  • Наоми Кэмпбелл плачет в Детском онкологическом отделении больницы Барагванат в Соуэто, 1997 год
© AP Photo / Adam Nadel
"Черной пантере" мирового подиума топ-модели Наоми Кэмпбелл исполнился сегодня 51 год. Британка афро-ямайского происхождения родилась в Лондоне и стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках Vogue и Time
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210522/251802739/boginya-podiuma-shykarnoi-i-nesravnennoi-supermodeli-naomi-kempbell-51-foto.html

За плечами Наоми Кэмпбелл не только сотрудничество со всеми крупными модными домами, но и тесная дружба с главными именами индустрии. Смотрите в фотоленте Sputnik незабываемые кадры из жизни "Черной пантеры"

Наоми Кэмпбелл называют - и небезосновательно - одной из ярчайших и знаковых фигур современной фэшн-индустрии. Главная супермодель 90-х, первая темнокожая женщина на обложках журналов, она стала вдохновением для многих моделей, фактически проложив для них дорогу в мир высокой моды.

Самые культовые дизайнеры становились "жертвой" невероятной красоты и профессионализма Наоми. Перед ней не устояли ни Ив Сен-Лоран, ни Джанни Версаче.

Сегодня, 22 мая, Наоми Кэмпбелл отмечает свой 51-й день рождения. А несколько дней назад в ее жизни случилось невероятное событие - она впервые стала мамой. Пол ребенка и другие детали супермодель не раскрыла, но призналась, что бесконечно счастлива.

Теги:
новости в фотографиях, фото, модельный бизнес, Модель, стиль, Мода, Наоми Кэмпбелл

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