Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон - фото

Деревня Курон была затоплена в 1950 году, когда власти решили создать на этом месте гидроэлектростанцию. Под водой оказались более 160 домов. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки руин

Искусственное озеро Лаго-ди-Резия в Южном Тироле, альпийском регионе Италии, граничащем с Австрией и Швейцарией, знаменито благодаря возвышающемуся над его водами церковному шпилю XIV века. Культовый вид послужил источником вдохновения для создателей книги и сериала Netflix под названием Curon (в русском переводе "Затопленный город").

В 1950 году власти решили создать на месте деревни Курон гидроэлектростанцию. Больше 160 домов затопили, а жителей деревни расселили по близлежащим населенным пунктам.