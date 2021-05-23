13:33 23 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0414
  • 100 RUB4.5017
  • USD3.3056
Поиск
Фото

Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон - фото

Получить короткую ссылку
16 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Деревню Курон затопили в 1950 году, когда власти решили создать на этом месте гидроэлектростанцию
  • Под водой оказались более 160 домов
  • Жителей Курона расселили по близлежащим населенным пунктам
  • С недавно времени здесь начали проводить ремонтные работы
  • Когда озеро временно осушили, местные жители смогли увидеть остатки Курона
  • Колокольня старой городской церкви Курона, затопленная в озере Резия
  • Так выглядела колокольня в Куроне до затопления
  • Местная жительница Луиза Ассолини написала в Твиттере, что испытала странное чувство, прогуливаясь среди руин бывшей деревни
  • На снимках в социальных сетях видны ступени, подвалы и стены на осушенном дне водоема рядом с основанием церковного шпиля
  • Сегодня озеро Резия пользуется популярностью среди туристов летом, а зимой посетители могут пройти по замерзшей поверхности, чтобы добраться до шпиля колокольни, возвышающегося над озером
© photo : Luisa Azzolini
Деревню Курон затопили в 1950 году, когда власти решили создать на этом месте гидроэлектростанцию
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/17/251805338.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210523/251805941/vyshedshaya-iz-pod-vody-italyanskaia-derevnya-kuron-foto.html

Деревня Курон была затоплена в 1950 году, когда власти решили создать на этом месте гидроэлектростанцию. Под водой оказались более 160 домов. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки руин

Искусственное озеро Лаго-ди-Резия в Южном Тироле, альпийском регионе Италии, граничащем с Австрией и Швейцарией, знаменито благодаря возвышающемуся над его водами церковному шпилю XIV века. Культовый вид послужил источником вдохновения для создателей книги и сериала Netflix под названием Curon (в русском переводе "Затопленный город").

В 1950 году власти решили создать на месте деревни Курон гидроэлектростанцию. Больше 160 домов затопили, а жителей деревни расселили по близлежащим населенным пунктам.

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Остатки итальянской деревни Курон на месте высушенного искусственного озера Лаго-ди-Резия в Южном Тироле
Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон - фото
Забастовки в Грузии: рабочие требуют денег - видео
Забастовки в Грузии: рабочие требуют денег – видео
Население Грузии - основная информация
Население Грузии - основная информация
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться