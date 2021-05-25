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Лучшие небоскребы мира по версии конкурса CTBUH Awards - фото

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  • Жилой комплекс White Tree в Монпелье представляет собой здание в форме кроны дерева. Оно выполнено полностью в белой цветовой гамме, а в интерьере преобладают большие панорамные окна и просторные балконы
  • Здание Atrio North Tower в центре Боготы состоит из двух башен. Фасад из шести тысяч стеклянных панелей отличается теплоакустическими характеристиками и снижает потребление энергии
  • Северный и южный фасады башни Telus Sky покрыты светодиодным дисплеем, получившим название Северное сияние
  • Ключевая особенность посольства США в Лондоне - максимальная защищенность от террористических нападений. Вместо заборов территория огорожена противотаранными барьерами
  • Здание Raffles City Chongqing в Китае - многофункциональный комплекс. В него входят восемь высотных башен, в одной из которых размещен пятизвездочный отель. Башни № 1 и № 2 расположены на месте слияния рек Янцзы и Цзялинцзян
  • Форма здания башни CITIC Tower в Пекине напоминает древнекитайский ритуальный сосуд Цзунь, который использовался в прошлом для хранения вина
  • Здание ToHA Tower в Израиле имеет форму айсберга и занимает минимальную площадь, возвышаясь над тонкими несущими конструкциями, в которых находится технический комплекс
  • Небоскреб Vancouver House в Канаде начинается в виде треугольника, по мере роста этажности разрастается вширь и к вершине набирает форму полноценного квадрата
  • Инновационный многофункциональный общественно-деловой комплекс располагается на побережье Финского залива. Башня Лахта Центр - самое высокое здание Европы и самый северный небоскреб в мире
  • Небоскреб 35 Hudson Yards в Нью-Йорке был спроектирован, как жилой и гостиничный. Одиннадцать этажей Hudson Yards предназначены для гостиничного пространства, шесть этажей, начиная с восьмого уровня, - офисные, этажи с 24 по38 - занимает отель
© AFP / Pascal Guyot
Жилой комплекс White Tree в Монпелье представляет собой здание в форме кроны дерева. Оно выполнено полностью в белой цветовой гамме, а в интерьере преобладают большие панорамные окна и просторные балконы
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210525/251821569/luchshye-neboskreby-mira-po-versii-konkursa-CTBUHAwards-foto.html

Всемирный Совет по высотным зданиям и городской среде объявил победителей конкурса CTBUH Awards 2021. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки лучших небоскребов мира

В Чикаго подвели итоги CTBUH Awards 2021 - главной международной премии в области уникального высотного строительства и городского развития, который проводит Совет по высотным зданиям и городской среде (CTBUH).

В финале конкурса было представлено более 160 проектов, построенных за последние два года. Это лучшие высотные здания и городские проекты, в которых применялись инновационные строительные технологии и неординарные выдающиеся решения.

Российский небоскреб "Лахта Центр" стал лучшим проектом в номинациях "Фасады высотных зданий", "Лучшее высотное здание Европы", "Строительство высотных зданий" и "Лучшее здание высотой более 400 м".



Теги:
новости в фотографиях, фото, туристические достопримечательности

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