Лучшие небоскребы мира по версии конкурса CTBUH Awards - фото

Всемирный Совет по высотным зданиям и городской среде объявил победителей конкурса CTBUH Awards 2021. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки лучших небоскребов мира

В Чикаго подвели итоги CTBUH Awards 2021 - главной международной премии в области уникального высотного строительства и городского развития, который проводит Совет по высотным зданиям и городской среде (CTBUH).

В финале конкурса было представлено более 160 проектов, построенных за последние два года. Это лучшие высотные здания и городские проекты, в которых применялись инновационные строительные технологии и неординарные выдающиеся решения.

Российский небоскреб "Лахта Центр" стал лучшим проектом в номинациях "Фасады высотных зданий", "Лучшее высотное здание Европы", "Строительство высотных зданий" и "Лучшее здание высотой более 400 м".





