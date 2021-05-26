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Грузия празднует День независимости - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (242)
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  • Из-за пандемии коронавируса, День независимости Грузии в 2021 году страна отметила весьма скромно и без размаха
  • В официальной программе праздника было всего четыре пункта, один из них - торжественное принесение присяги новобранцами на площади Свободы в центре Тбилиси
  • Представители руководства Грузии находились на площади Свободы на специальной трибуне и с нее же поздравили всех жителей страны с праздником. На фото - президент страны Саломе Зурабишвили выступает с поздравительной речью
  • Жители города находились за железным ограждением по периметру площади, на которой в этот момент и проходила церемония принесения присяги военнослужащими
  • Как всегда, в этот день многие жители пришли в центр города со своими семьями
  • На площади Свободы было очень много детей, большинство из них держали в руках флажки
  • Повезло тем, кто был дома или на работе неподалеку - они наблюдали за торжественной церемонией сразу из своих окон с верхних этажей зданий
  • На самом деле, народу собралось немало - и это несмотря на то, что каких-то других мероприятий на проспекте Руставели в этом году не проводилось. Однако стихийные народные гуляния все же состоялись
  • Отчасти праздничное настроение для самых маленьких участников праздника создавали вездесущие продавцы воздушных шариков. Их товары пользовались большим спросом - ведь детям нравятся яркие цвета
  • Да и флаги Грузии можно было купить на месте. Но для кого-то это было просто торговлей и получением прибыли, а для этого мальчика - целое событие! Ведь он побывал на таком важном празднике
  • Словом, детям было точно не скучно - ведь в коронавирусные времена развлечений не так уж и много
  • А вот некоторые родители все же думали, чем еще занять своих любимцев. Но ничего, это пока праздники отмечаются скромно. Будем надеятся, что в будущем году Грузия отметит День независимости с прежним размахом
© Sputnik / Alex Shlamov
Из-за пандемии коронавируса, День независимости Грузии в 2021 году страна отметила весьма скромно и без размаха
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1a/251840754.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210526/251842263/Gruziya-prazdnuet-Den-nezavisimosti---foto.html

Главный праздник страны - День независимости Грузии, из-за пандемии коронавируса, отмечается весьма скромно. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как жители Тбилиси отмечали это событие

Грузия отмечает в среду День независимости. В этом году официальная программа празднования состоит всего лишь из четырех пунктов.

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Кроме торжественной церемонии принесения присяги новобранцами в Тбилиси, в нее входят панихида по генералу Георгию Квинитадзе и затем перезахоронение его останков в пантеоне на Мтацминда, а также праздничный концерт в честь Дня независимости Грузии в Тбилисском театре оперы и балета. Из-за пандемии коронавируса правительство страны решило не устраивать помпезные мероприятия.

Празднование Дня независимости страны приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая грузинская демократическая республика просуществовала два с половиной года.

Прежде, до пандемии ковида, свой День независимости Грузия всегда отмечала с размахом. На территории всей страны 26 мая обычно проходили концерты, выставки, разные познавательные, образовательные, спортивные и культурные мероприятия. Хотя проведение военного парада на центральном проспекте Руставели в Тбилиси отменили уже несколько лет назад, но его сменило проведение выставки боевой техники и принесение присяги новобранцами, что по сути тоже обставлено в духе парада, когда военные проходят маршем по Площади Свободы.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (242)
Теги:
День независимости Грузии, День независимости Грузии, новости в фотографиях, фотография, фото, Грузия

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