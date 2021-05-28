Ресторан, стадион, берег реки: Необычные пункты вакцинации от COVID-19 – фото

COVID-19 может вызвать опасные осложнения, а главное – никогда ведь не знаешь заранее, как болезнь повлияет на конкретного пациента. Кроме того, лекарства-то действенного еще нет, поэтому вакцинация – медицински показанный способ защититься как от самой болезни, так и от тяжелого его течения.

Конечно, вакцинироваться можно в строгом медицинском учреждении, но иногда это бывает скучно, и к вопросу можно подойти креативно. Почему бы и нет!? Совместить, так сказать, полезное с интересным. В такие пункты вакцинации, как в фото-подборке, поневоле придешь. Ну, а раз пришел, то и получишь прививку.