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Ресторан, стадион, берег реки: Необычные пункты вакцинации от COVID-19 – фото

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  • В мире люди массово прививаются от COVID-19. На фото: мужчина получает вакцину от коронавируса рядом с горшком бренди в деревне Левиста
  • Правительства разных стран агитируют своих жителей сделать прививку от коронавируса. На фото: актер ДжоДжо Хамнер из шоу Sexxy After Dark by Дженнифер Ромас получает вакцину Pfizer-BioNTech в Hustler Club в Лас-Вегасе
  • Выражение Если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду точно подходит под описание ситуации. На фото: центр вакцинации против COVID-19 Paris La Defense Arena в день открытия во Франции
  • Пункты вакцинации располагают повсеместно - от торговых центров до берегов рек. На фото: посетитель получает дозу вакцины QazCovid-in против коронавирусной болезни в центре вакцинации, расположенном в торгово-развлекательном центре в Казахстане
  • Безусловно, вакцинироваться можно в медицинском учреждении, но иногда это бывает скучно, и к вопросу решили подойти креативно. На фото: доктор Анаргирос Мариолис вакцинирует пожилую женщину от COVID-19 на острове Элафониссос
  • Действительно, почему бы и нет - совместить, так сказать, полезное с интересным. На фото: граждане получают дозу вакцины Oxford / AstraZeneca COVID-19 в соборе Личфилда в Англии
  • Туристы Марина и Марсио Рикардо после вакцинации от COVID-19 российским препаратом Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) отдыхают в кафе в Сан-Марино
  • Мужчина получает дозу китайской вакцины Sinopharm против коронавирусной болезни (COVID-19) в ресторане в Сербии
  • Медицинский работник Ана Кассия Оливейра де Лима применяет вакцину против коронавируса AstraZeneca 75-летнему Жоао Акино Филью в день вакцинации на берегу реки Негр в Бразилии
  • В Бразилии получить дозу вакцины можно прямо сидя в машине. На фото: Женщине делают прививку против коронавируса в проезде через центр вакцинации на стадионе Pacaembu в Сан-Паулу
  • Лидером по количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже долгое время остаются США. На фото: люди получают вакцины от COVID-19 в Американском музее естественной истории на Манхэттене
  • Сотрудники получают дозу вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech в автобусе в Мексике
  • Люди прибывают и ждут во Дворце спорта в Лионе, где находится центр вакцинации против COVID-19
  • Женщина заполняет документы перед вакцинацией от COVID-19 российской вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) в гипермаркете Глобус в Москве
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
В мире люди массово прививаются от COVID-19. На фото: мужчина получает вакцину от коронавируса рядом с горшком бренди в деревне Левиста
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1c/251857452.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210528/251858177/restoran-stadion-bereg-reki-neobychny-punkty-vaktsynatsyy-ot-covid-19-foto.html

Вакцинация шагает по планете, коронавирус изрядно поднадоел человечеству, и правительства разных стран агитируют своих жителей сделать прививку от коронавируса. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых необычных пунктов вакцинации

COVID-19 может вызвать опасные осложнения, а главное – никогда ведь не знаешь заранее, как болезнь повлияет на конкретного пациента. Кроме того, лекарства-то действенного еще нет, поэтому вакцинация – медицински показанный способ защититься как от самой болезни, так и от тяжелого его течения.

Конечно, вакцинироваться можно в строгом медицинском учреждении, но иногда это бывает скучно, и к вопросу можно подойти креативно. Почему бы и нет!? Совместить, так сказать, полезное с интересным. В такие пункты вакцинации, как в фото-подборке, поневоле придешь. Ну, а раз пришел, то и получишь прививку.

Теги:
новости в фотографиях, фото, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

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