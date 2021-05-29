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Оторва герцогиня Кембриджская и Леди Гага в подранных колготках - лучшие фото недели

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© AFP / Ed Jones
Участники и актеры благотворительного шоу по сбору средств Broadway Bares выступают в шоу "Twerk from Home" на Таймс-сквер
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210529/251864649/otorva-gertsoginya-kembridjskaya-i-ledi-gaga-v-podranykh-kolgotkakh-luchshye-foto-nedeli.html

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств

В подборке фото на сайте Sputnik Грузия представлены различные фотоработы крупнейших зарубежных фотоагентств за последнюю неделю. 



Теги:
новости в фотографиях, фото

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