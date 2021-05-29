Оторва герцогиня Кембриджская и Леди Гага в подранных колготках - лучшие фото недели

В подборке фото на сайте Sputnik Грузия представлены различные фотоработы крупнейших зарубежных фотоагентств за последнюю неделю.
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
В подборке фото на сайте Sputnik Грузия представлены различные фотоработы крупнейших зарубежных фотоагентств за последнюю неделю.
Вакцинация шагает по планете, коронавирус изрядно поднадоел человечеству, и правительства разных стран агитируют своих жителей сделать прививку от коронавируса. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых необычных пунктов вакцинации
Главный праздник страны - День независимости Грузии, из-за пандемии коронавируса, отмечается весьма скромно. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как жители Тбилиси отмечали это событие
Извержение из кратера на юго-восточном склоне Этны сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы. Смотрите в фотоленте Sputnik зрелищные снимки
Всемирный Совет по высотным зданиям и городской среде объявил победителей конкурса CTBUH Awards 2021. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки лучших небоскребов мира
Кроме уже действующих ограничений, по словам главного эпидемиолога, разрабатываются и новые правила для иностранцев
Жители Грузии в 2020 году в разгар пандемии коронавируса стали меньше зарабатывать и меньше тратить, говорят данные "Сакстата"
Тбилиси будет принимать у себя в 2022 году конференцию Группы банковского надзора Центральной и Восточной Европы
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