Оторва герцогиня Кембриджская и Леди Гага в подранных колготках - лучшие фото недели

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Эпидемиологи Грузии против послаблений ограничений для туристов Кроме уже действующих ограничений, по словам главного эпидемиолога, разрабатываются и новые правила для иностранцев 1079

Уровень жизни в Грузии во время пандемии COVID-19 упал: новая статистика Жители Грузии в 2020 году в разгар пандемии коронавируса стали меньше зарабатывать и меньше тратить, говорят данные "Сакстата" 632