17:03 31 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9922
  • 100 RUB4.4555
  • USD3.2779
Поиск
Фото

День полиции в Грузии – фото парада сотрудников МВД

Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Грузии в фотографиях (243)
13021
Новости
Все новости
Все новости
  • День полиции отмечают в Грузии уже много лет. На фото - демонстрация полицейской техники в праздничный день у главного здания МВД
  • Это сравнительно новый профессиональный праздник. На фото - полицейских поздравляет премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили
  • День полиции был учрежден 11 лет назад экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили
  • Утвержденный в 2010 году, День полиции вначале отмечался 6 мая в День Святого Георгия
  • Однако совпадение профессионального праздника полиции с днем почитаемого в Грузии святого в религиозном обществе вызывало недовольство
  • И День полиции перенесли, и даже отмечали его 2 июня
  • Но в последние годы, похоже, дата праздника окончательно устоялась и теперь этот день празднуют 31 мая
  • На нынешнем праздновании была представлена различная полицейская техника и даже вертолеты
  • Состоялось торжественное вручение наград отличившимся полицейским
  • В параде сил МВД принимали участие не только полицейские подразделения, но и спасатели, которые также относятся к структуре министерства внутренних дел
© Sputnik / STRINGER
День полиции отмечают в Грузии уже много лет. На фото - демонстрация полицейской техники в праздничный день у главного здания МВД
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1f/251883512.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210531/251884310/Den-politsii-v-Gruzii---foto-parada-sotrudnikov-MVD.html

Праздничный парад сотрудников правоохранительных органов прошел у главного здания министерства внутренних дел в Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik, как в Грузии отмечался День полиции

День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в день Святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (243)
Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, Патрульная полиция, Патрульная полиция, полиция, Грузия

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День полиции 31 мая 2021 года отмечается в Грузии
День полиции в Грузии – фото парада сотрудников МВД
Грузинская полиция отмечает праздник: парад у МВД Грузии - видео
Грузинская полиция отмечает праздник: парад у МВД Грузии - видео
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться