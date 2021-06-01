Свела с ума весь мир - сексуальные фото великой Мэрилин Монро

Прошло более полувека с момента загадочной гибели Мерилин Монро - знаменитой актрисы, неподражаемой блондинки, живого воплощения женственности и "американской мечты", но интерес к ее личности, биографии не утихает до сих пор.
Биография Мэрилин Монро известна доподлинно. Но, как это ни парадоксально, обстоятельства ее смерти занимают умы людей гораздо больше, чем жизнь и творчество белокурой богини.
Кажется, от нее был без ума весь мир, но себя она так и не полюбила. Ностальгические фото, вошедшая в историю сексуальность, а также о том, почему звезда часто забывала реплики в кадре, о ее непростых отношениях с мужчинами и роли в современной поп-культуре — в фотоленте Sputnik Грузия.
Читайте и смотрите также:
Мерилин Монро и Артур Миллер: история любви
Неподражаемая Мерилин - жизнь сек-символа Голливуда в фотографиях