Свела с ума весь мир - сексуальные фото великой Мэрилин Монро

Легендарной кинодиве и певице Мэрилин Монро сегодня исполнилось бы 95 лет. Смотрите в фотоленте Sputnik редкие снимки самой горячей актрисы США

Прошло более полувека с момента загадочной гибели Мерилин Монро - знаменитой актрисы, неподражаемой блондинки, живого воплощения женственности и "американской мечты", но интерес к ее личности, биографии не утихает до сих пор.

Биография Мэрилин Монро известна доподлинно. Но, как это ни парадоксально, обстоятельства ее смерти занимают умы людей гораздо больше, чем жизнь и творчество белокурой богини.

Кажется, от нее был без ума весь мир, но себя она так и не полюбила. Ностальгические фото, вошедшая в историю сексуальность, а также о том, почему звезда часто забывала реплики в кадре, о ее непростых отношениях с мужчинами и роли в современной поп-культуре — в фотоленте Sputnik Грузия.

Читайте и смотрите также:

Мерилин Монро и Артур Миллер: история любви

Неподражаемая Мерилин - жизнь сек-символа Голливуда в фотографиях