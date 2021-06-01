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Свела с ума весь мир - сексуальные фото великой Мэрилин Монро

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (61)
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  • На нее были направлены несколько тысяч пар глаз. Несмотря на глубокую ночь, толпа росла. Зеваки, в основном мужчины, громко восхищались, когда ветер подхватывал креповую белую юбку Мэрилин. А Мэрлин снова забывала слова, чем приводила режиссера в бешенство. Сложно представить, но Монро, один из главных секс-символов XX века, всегда страдала от дикой неуверенности в себе, которая настигала ее в кадре
  • Юная Монро бралась за любую работу - например, снималась обнаженной за 50 долларов в час для эротического календаря. Фотографии всплыли, когда она уже была знаменитой, и это чуть не стоило актрисе карьеры. Выручил ее Хью Хефнер: один из кадров поместил в 1953-м на обложку своего журнала Плейбой, тем самым реабилитировав статус снимка
  • Еще одно знаменитое и пока самое дорогое (4,8 миллиона долларов на аукционе) платье Монро, в котором она была на приеме в честь 45-летия президента США Джона Кеннеди, его еще называют голым. При свете софитов оно создавало иллюзию обнаженного тела. На сцене Монро появилась эффектно: перед тем как исполнить Happy birthday Mr. President, она сбросила на пол белоснежную шубу из горностая
  • Про то, что Бриллианты - лучшие друзья девушек, Мэрилин пела в стекляшках. Настоящий бриллиант ей одолжили только для продвижения фильма Джентльмены предпочитают блондинок и на несколько часов. Рекордных гонораров блондинка никогда не получала: самую большую сумму ей выплатили за картину В джазе только девушки - 300 тысяч долларов. А вознаграждение за последний неоконченный фильм Что-то должно случиться составило всего сто тысяч
  • Прототипом Барби считают актрису Джейн Мэнсфилд, соперницу Монро, которая также эксплуатировала образ сексапильной блондинки. Ее особняк был украшен купидонами и сердечками, а ездила она на розовом лимузине
  • В оригинале этот фильм назывался Некоторые любят погорячее, но советские прокатчики выбрали более целомудренный вариант: В джазе только девушки. Хотя здесь, кроме намеков на сексуальный подтекст, была еще и логика: ведь герои из зимнего Чикаго попадают в солнечную Флориду
  • В первый раз замуж Мэрилин вышла в 16 лет - от безысходности, потому что очередная приемная семья, а их было больше десяти, просто отказалась от нее. Знаменитый бейсболист Джо Ди Маджо (на фото) стал ее попыткой номер два
  • А во время медового месяца в Японии, где она была с Джо Ди Маджио, ей предложили выступить перед солдатами в соседней стране. Она согласилась, хотя музыкантов в ансамбль пришлось в спешке набирать из военных
  • В мае 1957-го Монро открыла товарищеский матч между командой Хапоэлем из Тель-Авива и сборной звезд американской лиги в Бруклине на бейсбольном стадионе Эббетс Филд. О ее присутствии просили представители израильской делегации: Как спортсмены, мы бы хотели увидеть команду Бруклин Доджерс, а как мужчины - Мэрилин Монро. Наверное, именно благодаря своему талисману гости и победили со счетом 6:4
  • Семнадцатитонную статую в 2012-м перевезли из Чикаго, где она раздражала местных жителей откровенной позой, в Палм-Спрингс. Власти города не пожалели на транспортировку 40 тысяч долларов. Потом ее отправили в турне по Штатам, а сейчас ждут обратно. Однако не утихают споры о том, допустимо ли всем прохожим изучать гиперреалистичное белье гигантской красавицы
  • Энди Уорхол создал более сотни вариаций образа обожаемой им Мэрилин в разных цветах. Четыре портрета повредила выстрелом американская художница Дороти Подбер. Однако гений коммерции не растерялся и продал произведения вдвое дороже, переименовав их в Застреленные Мэрилин
  • У Мэрилин были свои бьюти-секреты. К примеру, в чашечки бюстгальтеров она просила вшивать по мраморному шарику, добиваясь пикантной формы груди. Глаза щедро красила подводкой и тушью. Причем сочетала черный оттенок с коричневым, чтобы получилось более естественно. Любила говорить, что у женщин есть только два оружия: тушь для ресниц и слезы, но мы не можем их использовать одновременно
  • Среди поп-идолов США образ Мэрилин закрепился давно, о ней написаны сотни книг, снято множество фильмов. В 2014-м Смитсоновский институт включил ее в список 100 наиболее значимых американцев всех времен
  • Интерес к Монро не утихает по сей день, ведь более противоречивую персону сейчас сложно найти. Кто же она все-таки? Недалекая блондинка или начитанная интеллектуалка? Актриса посредственная, которая так и не получила серьезных наград, или же просто недооцененная? Роковая соблазнительница, которая играла мужчинами, или не уверенная в себе жертва любовников?
  • Ответов на эти вопросы мы уже не узнаем. Все заслонил сценический образ Мэрилин - невероятное и яркое воплощение абсолютной женственности, которому, кажется, не грозит никакая мода на бесполость
© AP Photo / Matty Zimmerman
На нее были направлены несколько тысяч пар глаз. Несмотря на глубокую ночь, толпа росла. Зеваки, в основном мужчины, громко восхищались, когда ветер подхватывал креповую белую юбку Мэрилин. А Мэрлин снова забывала слова, чем приводила режиссера в бешенство. Сложно представить, но Монро, один из главных секс-символов XX века, всегда страдала от дикой неуверенности в себе, которая настигала ее в кадре
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/01/251896032.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210601/251896903/svela-s-uma-ves-mir-seksualnye-foto-velikoy-merlin-monro.html

Легендарной кинодиве и певице Мэрилин Монро сегодня исполнилось бы 95 лет. Смотрите в фотоленте Sputnik редкие снимки самой горячей актрисы США

Прошло более полувека с момента загадочной гибели Мерилин Монро - знаменитой актрисы, неподражаемой блондинки, живого воплощения женственности и "американской мечты", но интерес к ее личности, биографии не утихает до сих пор.

Биография Мэрилин Монро известна доподлинно. Но, как это ни парадоксально, обстоятельства ее смерти занимают умы людей гораздо больше, чем жизнь и творчество белокурой богини.

Кажется, от нее был без ума весь мир, но себя она так и не полюбила. Ностальгические фото, вошедшая в историю сексуальность,  а также о том, почему звезда часто забывала реплики в кадре, о ее непростых отношениях с мужчинами и роли в современной поп-культуре — в фотоленте Sputnik Грузия.

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Неподражаемая Мерилин - жизнь сек-символа Голливуда в фотографиях

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (61)
Теги:
Голливуд, фото, Мерилин Монро

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