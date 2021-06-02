Уникальная византийская крепость Петра в Аджарии - фото

В Аджарии теперь появилась новая достопримечательность, доступная для осмотра туристами, - это крепость Петра. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит сегодня это уникальное историческое сооружение

Петра - византийская крепость, хорошо сохранившиеся развалины, которой находятся на территории села Цихисдзири Кобулетского муниципалитета в Аджарии. Теперь тут обустроена удобная инфраструктура для туристов, музей местных находок, есть паркинг и удобные пешеходные дорожки.

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Согласно Прокопию Кесарийскому, крепость Петра была основана императором Юстинианом. Хорошо укреплённый город после длительной осады был захвачен персами под командованием Хосрова I. После победоносного окончания очередного этапа войны с Персией, византийцы сами разрушили крепость, "чтобы варвары, вторично придя сюда, не могли совершить какого-либо коварства".

В Петре в период с первой половины VI века по X век находилась епископская кафедра.

В ходе раскопок 1961—1962 годов на территории акрополя Петры были обнаружены остатки двух раннесредневековых сооружений, базилики и бани, входивших в единый архитектурный ансамбль, окружавший с трёх сторон небольшую треугольную площадь. Остатки бани частично находятся под возникшими в более позднее время стенами. У бани, имеющей типичную для позднеантичных бань архитектуру, сохранился портик.