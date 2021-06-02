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Уникальная византийская крепость Петра в Аджарии - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (244)
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  • Туристы, посещающие Аджарию, теперь могут увидеть древнюю достопримечательность во всей красе
  • Крепость Петра - древнее сооружение времен Византийской империи
  • Основана крепость была императором Юстинианом
  • Теперь к древним сооружениям добавились вполне современные здания, превратив это место в туристический комплекс
  • На торжественном открытии обновленного туристического объекта побывали представители руководства Аджарской автономии
  • В крепости теперь оборудованы удобные пешеходные дорожки, а также подъемники для лиц с ОВЗ
  • На открытии выступал даже грузинский хор, но в обычные дни гостей будут развлекать экскурсоводы
  • Со стен крепости открывается живописный вид на Черное море и побережье Аджарии
  • А с другой стороны виден паркинг для машин
  • На территории крепости сохранились руины базилики, бани и еще нескольких средневековых сооружений
  • Примечательно, что в средние века на территории крепости Петра располагалась епископская кафедра
  • О том, что крепость была построена византийцами, напоминают образцы древнего оружия, выставленного на ее территории
  • Но увы, былого величия уже не осталось - многое разрушено, ведь даже в древности крепость переходила из рук в руки и подвергалась осаде персами, а затем - снова византийцами
  • То, что сохранилось до наших дней, сегодня берегут. Ведь это история страны, а также хорошая возможность привлечь новых туристов
© Sputnik / Seyran Baroyan
Туристы, посещающие Аджарию, теперь могут увидеть древнюю достопримечательность во всей красе
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/02/251911960.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210602/251912838/Unikalnaya-krepost-Petra-v-Adzharii---foto.html

В Аджарии теперь появилась новая достопримечательность, доступная для осмотра туристами, - это крепость Петра. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит сегодня это уникальное историческое сооружение

Петра - византийская крепость, хорошо сохранившиеся развалины, которой находятся на территории села Цихисдзири Кобулетского муниципалитета в Аджарии. Теперь тут обустроена удобная инфраструктура для туристов, музей местных находок, есть паркинг и удобные пешеходные дорожки. 

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Согласно Прокопию Кесарийскому, крепость Петра была основана императором Юстинианом. Хорошо укреплённый город после длительной осады был захвачен персами под командованием Хосрова I. После победоносного окончания очередного этапа войны с Персией, византийцы сами разрушили крепость, "чтобы варвары, вторично придя сюда, не могли совершить какого-либо коварства".

В Петре в период с первой половины VI века по X век находилась епископская кафедра.

В ходе раскопок 1961—1962 годов на территории акрополя Петры были обнаружены остатки двух раннесредневековых сооружений, базилики и бани, входивших в единый архитектурный ансамбль, окружавший с трёх сторон небольшую треугольную площадь. Остатки бани частично находятся под возникшими в более позднее время стенами. У бани, имеющей типичную для позднеантичных бань архитектуру, сохранился портик.

 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (244)
Теги:
фото, туристические достопримечательности, туризм в Грузии, Туризм, туризм, история, Аджария, Грузия

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