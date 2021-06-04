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Плачущие, спящие, недовольные: курьезные встречи политиков и детей - фото

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© AFP / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон во время поездки в школу в 2015 году
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210604/251917279/plachushie-spyashie-nedovolinye-kurioznye-vstrechi-politikov-i-detey-foto.html

Общение с детьми не каждому политику дается легко: дети непосредственны и привыкли выражать свои чувства ярко и эмоционально. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки различных курьезов, попавших в объективы фотокамер

Все мы родом из детства, и политики не составляют исключение. Детьми они, конечно же, были довольно давно, но общаться с юными гражданами своих стран приходится теперь каждому из них. Ведь не только взрослые, но и дети – это жители страны, о которой политикам нужно заботиться, думать о ее благополучии и процветании.

Порой, чтобы не расстроить маленьких будущих избирателей, политикам приходится изощрятся: шутить, кривляться, а с некоторыми и вовсе осторожничать.

Теги:
новости в фотографиях, фото, Политика

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Американский политик Джон МакКейн с маленькой девочкой на руках в Южной Каролине, 2000 год
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