Плачущие, спящие, недовольные: курьезные встречи политиков и детей - фото

Общение с детьми не каждому политику дается легко: дети непосредственны и привыкли выражать свои чувства ярко и эмоционально. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки различных курьезов, попавших в объективы фотокамер

Все мы родом из детства, и политики не составляют исключение. Детьми они, конечно же, были довольно давно, но общаться с юными гражданами своих стран приходится теперь каждому из них. Ведь не только взрослые, но и дети – это жители страны, о которой политикам нужно заботиться, думать о ее благополучии и процветании.

Порой, чтобы не расстроить маленьких будущих избирателей, политикам приходится изощрятся: шутить, кривляться, а с некоторыми и вовсе осторожничать.