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Легенды кино XX века: Барбара Брыльска – фото

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  • Барбара Брыльска родилась 5 июня 1941 года в местечке Скотники возле города Лодзь. Дебют как актрисы у Брыльской состоялся в 15 лет
  • Однажды в лицей, где училась Барбара, приехала съемочная группа, занимавшаяся поисками подходящей героини на небольшую роль. Молодая девушка с пленительными чертами лица сразу же подошла по всем данным и снялась в фильме Калоши счастья. Естественно, после этого девушка решила, что станет только актрисой
  • Уже в самом начале своего творческого пути молодой актрисе прочили большой успех. Критики называли Барбару то польской Катрин Денев, то польской Бриджит Бардо, а поклонники просто бредили ее красотой
  • Снявшись в картине Фараон, Брыльска стала известна во многих странах. Смуглая изящная черноволосая жрица в полупрозрачной тунике соблазняла всех одним своим видом. В результате фильм был номинирован на Оскар и участвовал в программе Каннского кинофестиваля
  • В Польше за Брыльской закрепилась слава полуэротической актрисы - она не стеснялась показывать свое тело
  • Но настоящей звездой стала только в Советском Союзе, сыграв главную женскую роль в Иронии судьбы, или С легким паром
  • За роль в картине Барбара Брыльска получила Государственную премию СССР, став первой иностранкой, удостоившейся такой награды. Через тридцать лет после премьеры Иронии судьбы в прокат вышел сиквел Ирония судьбы. Продолжение, в котором актриса согласилась сниматься
  • После Иронии судьбы звезда продолжала активно сниматься, но главные роли ей предлагали все реже. Получала она приглашение и от режиссеров из СССР
  • Звезда неоднократно была замужем, но ни один союз не сделал ее счастливой
  • Настоящую любовь Брыльска встретила на съемках Белых волков. Ее избранником стал Слободан Димитриевич, который казался идеалом мужчины. Ради него артистка развелась с мужем. Они строили совместные планы на будущее, но родные мужчины были против брака
  • После этого однокурсник познакомил Барбару с другом, врачом-гинекологом Людвигом Космалем. Они поженились и стали родителями двоих детей, которых назвали в честь друг друга. Но семейная жизнь не была счастливой: супруг выпивал и изменял артистке. В итоге она не выдержала и развелась с ним
  • После неудачных браков Барбара больше не делала попыток наладить личную жизнь. Она посвятила себя воспитанию внуков
  • В Москве она впервые попробовала себя в роли театральной актрисы - в середине 2000-х играла в спектакле Квартет
  • Брыльска смирилась с тем, что ее больше всего любят именно в России - почти все ее последние фильмы сделаны именно там, за исключением украинского двухсерийника Странное Рождество
  • До сих пор в России и на Украине она активно дает интервью и остается иконой стиля, хотя кокетливо говорит, что больше не следит за собой
Барбара Брыльска родилась 5 июня 1941 года в местечке Скотники возле города Лодзь. Дебют как актрисы у Брыльской состоялся в 15 лет
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210605/251936436/legendy-kino-xx-veka-barbara-brylska.html

Барбара Брыльска была секс-символом в Польше, а после роли в легендарной советской картине "Ирония судьбы, или С легким паром" она стала и суперзвездой в СССР. Сегодня актриса отмечает 80-летний юбилей. Смотрите в фотоленте Sputnik редкие снимки из жизни кинодивы

Брыльска снималась во многих европейских странах. В Польше за Барбарой закрепилась слава полуэротической актрисы – она не стеснялась показывать свое тело, что для социалистического кинопространства было недопустимо. Но настоящей звездой стала только в Советском Союзе, сыграв главную женскую роль в "Иронии судьбы, или С легким паром", хотя сама актриса считала эту роль проходной.

На роль Нади Шевелевой пробовались Людмила Гурченко, Светлана Немоляева. Руководство настаивало, чтобы Эльдар Рязанов пригласил Алису Фрейндлих, однако у режиссера были другие планы. Увидев польскую мелодраму "Анатомия любви", где главную женскую роль играла Барбара Брыльска, Рязанов решил пригласить эту актрису в свой фильм.

Барбаре, не знающей достаточно хорошо русский язык, пришлось зазубривать роль, что давалось не очень легко. Ей трудно было справиться с акцентом, но на пробах она показала себя великолепно.

Теги:
новости в фотографиях, фото, искусство, Кино, кино

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