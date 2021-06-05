Легенды кино XX века: Барбара Брыльска – фото

Барбара Брыльска была секс-символом в Польше, а после роли в легендарной советской картине "Ирония судьбы, или С легким паром" она стала и суперзвездой в СССР. Сегодня актриса отмечает 80-летний юбилей. Смотрите в фотоленте Sputnik редкие снимки из жизни кинодивы

Брыльска снималась во многих европейских странах. В Польше за Барбарой закрепилась слава полуэротической актрисы – она не стеснялась показывать свое тело, что для социалистического кинопространства было недопустимо. Но настоящей звездой стала только в Советском Союзе, сыграв главную женскую роль в "Иронии судьбы, или С легким паром", хотя сама актриса считала эту роль проходной.

На роль Нади Шевелевой пробовались Людмила Гурченко, Светлана Немоляева. Руководство настаивало, чтобы Эльдар Рязанов пригласил Алису Фрейндлих, однако у режиссера были другие планы. Увидев польскую мелодраму "Анатомия любви", где главную женскую роль играла Барбара Брыльска, Рязанов решил пригласить эту актрису в свой фильм.

Барбаре, не знающей достаточно хорошо русский язык, пришлось зазубривать роль, что давалось не очень легко. Ей трудно было справиться с акцентом, но на пробах она показала себя великолепно.