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Резо Габриадзе: жизнь и творчество великого мастера - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (245)
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  • Волшебник, маг, философ и предсказатель - как только не называют в Грузии и за ее пределами грузинского сценариста, режиссера, драматурга, художника, скульптора и основателя Тбилисского театра марионеток Резо Левановича Габриадзе
  • Несмотря на то, что великий мастер был родом из Западной Грузии, из города Кутаиси, его талант окутал всю Грузию и весь Советский Союз
  • Удивительным даром - видеть сказку в этом мире - поражались друзья и коллеги Габриадзе, а также его многочисленные поклонники
  • Его пронзительно-ностальгические, гениальные спектакли в Театре марионеток его имени не оставляют равнодушным ни старшее поколение, ни младшее
  • Дружбой с грузинским художником и сценаристом гордились кинематографисты и деятели искусства из многих стран, а сотрудничать с великим мастером - было большой честью для всех
  • Габриадзе любил повторять, что не знает, о чем думают по ночам его куклы, но он знал, для чего их создавал - чтобы заполнить мир красотой
  • Любовь, честность, дружба и теплота - режиссер, как и его родина, дарил друзьям только самые добрые и приятные эмоции. Таким его и запомнят
  • Со своими спектаклями Резо Леванович объездил весь мир и в каждой стране оставлял частичку себя, частичку вечного света
  • Его искусство вдохновляло, умиляло, трогало, цепляло и било - всегда в сердце
  • Кино, живопись, литература, театр - чего только не умещалось в этой поразительной глыбе под скромным именем Резо
  • И при всем своем могучем таланте Резо Леванович до последних своих дней оставался невероятно кротким человеком
  • Cвет, тепло, добро и мир - вот постулаты великого Габриадзе, без которого он не признавал Вселенную, которую и носил в себе. Прощай, Мастер!
© photo: Sputnik / Rukhkyan
Волшебник, маг, философ и предсказатель - как только не называют в Грузии и за ее пределами грузинского сценариста, режиссера, драматурга, художника, скульптора и основателя Тбилисского театра марионеток Резо Левановича Габриадзе
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/07/251954227.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210607/251954314/Rezo-Gabriadze-pamyati-velikogo-mastera---foto.html

Известный режиссер театра и кино, грузинский писатель и художник Резо Габриадзе скончался на 85-м году жизни. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки из жизни великого мастера

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток, который существует с 1981 года.

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Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценарий к более чем к 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (245)
Теги:
Резо Габриадзе

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Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе
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