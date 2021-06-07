Резо Габриадзе: жизнь и творчество великого мастера - фото

Известный режиссер театра и кино, грузинский писатель и художник Резо Габриадзе скончался на 85-м году жизни. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки из жизни великого мастера

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток, который существует с 1981 года.

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Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценарий к более чем к 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.