Натали Портман - 40 лет! Но по фото это не скажешь

В среду, 9 июня, актриса Натали Портман отмечает юбилей - 40 лет. За это время она успела сняться во множестве картин, ведь свою карьеру она начала в 13 лет.
Слава пришла к ней после съёмок в фильме "Леон". Позже Портман сыграла королеву Амидалу в трилогии приквелов "Звёздных войн", революционерку Иви в кинокартине ""V" значит Вендетта", королеву Анну Болейн ("Ещё одна из рода Болейн"), балерину Нину ("Чёрный лебедь"), возлюбленную Тора Джейн ("Мстители: Финал") и других запоминающихся героинь.
Актриса снималась у таких видных кинематографистов, как Терренс Малик, Джордж Лукас, Тим Бёртон, Вуди Аллен, Ксавье Долан. Любимица режиссеров отлично справляется с ролями благодаря своему необычайному таланту и шарму.