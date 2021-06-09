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Натали Портман - 40 лет! Но по фото это не скажешь

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (118)
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  • Натали Портман родилась в Иерусалиме 9 июня 1981 года, в семье Авнера Хершлага, врача-гинеколога и специалиста по лечению бесплодия, и его супруги, домохозяйки Шелли Стивенс
  • Наряду с интересом к науке и языкам, Натали с детства проявляла артистические наклонности. Впервые в танцевальный кружок она попала в четыре года, а затем уже всерьез занималась современной хореографией в студии
  • Когда Портман было 10 лет, косметическая марка Revlon предложила ей стать моделью, от чего Натали отказалась, потому что была занята в театре
  • В 1992 году 10-летняя актриса впервые приняла участие во взрослой постановке мюзикла Ruthless! (Безжалостная) – она состояла во втором составе вместе с будущей поп-звездой Бритни Спирс
  • Уже на следующий год Натали получила одну из главных ролей – девочки-нимфетки Матильды с трудной судьбой – в знаменитой криминальной драме Люка Бессона Леон (1994). Юная, но уже бесстрашная актриса сыграла в блистательном дуэте с Жаном Рено
  • Именно в это время Натали взяла себе сценический псевдоним Портман по девичьей фамилии ее бабушки, чтобы отделить свою артистическую карьеру от семьи и частной жизни
  • Работу начинающей актрисы назвали поразительным дебютом: несмотря на юный возраст, Портман сыграла абсолютно профессионально, а драматичная и трогательная история о дружбе киллера и девочки-подростка не оставила зрителей равнодушными
  • Судьба Натали Портман в кино, можно сказать, была предопределена. Уже в 1995 году она сыграла небольшую роль в криминальной драме Схватка, где встретилась с такими звездами как Аль Пачино, Роберт де Ниро и Вэл Килмер
  • Однако, в 1999 году, поступив на факультет психологии, Натали Портман объявила, что собирается сосредоточиться на учебе и временно прекращает актерскую карьеру, за исключением съемок в очередных. Сниматься она все-таки не перестала, но учеба в тот момент была для актрисы главным приоритетом
  • В 2007 году Натали исполнила небольшую, но запоминающуюся роль азартной девушки Лесли в мелодраме Вонга Кар-Вая Мои черничные ночи, где в главных ролях выступили Джуд Лоу и джазовая певица Нора Джонс. В этой картине Портман в очередной раз продемонстрировала свой бунтарский характер и умение чувствовать себя перед камерами абсолютно раскованно
  • Одной из самых ярких и незабываемых работ Натали Портман стала роль балерины Нины Сейерс в психологическом триллере Даррена Аронофски Черный лебедь. Эта драматическая картина, с огромным успехом прошла по фестивалям и кинотеатрам всего мира и принесла актрисе премии Оскар», «Золотой глобус, Сатурн и премию Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль
  • В 2015 году Натали Портман дебютировала как режиссер полнометражной ленты – израильского фильма Повесть о любви и тьме, в котором рассказывается история семьи известного писателя Амоса Оза
  • В конце 2017 года актрисе присудили израильскую премию Генезис, которую называют еврейской Нобелевской премией, с формулировкой за приверженность еврейским ценностям
© AFP / Eric Estrade
Натали Портман родилась в Иерусалиме 9 июня 1981 года, в семье Авнера Хершлага, врача-гинеколога и специалиста по лечению бесплодия, и его супруги, домохозяйки Шелли Стивенс
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210609/251971906/natali-portman-40-no-po-foto-i-ne-skazhesh.html

Она была удостоена многочисленных премий, включая "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA в номинации "Лучшая женская роль" за фильм "Чёрный лебедь". Сегодня мастер перевоплощений Натали Портман отмечает юбилей. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки выдающейся актрисы

В среду, 9 июня, актриса Натали Портман отмечает юбилей - 40 лет. За это время она успела сняться во множестве картин, ведь свою карьеру она начала в 13 лет.

Слава пришла к ней после съёмок в фильме "Леон". Позже Портман сыграла королеву Амидалу в трилогии приквелов "Звёздных войн", революционерку Иви в кинокартине  ""V" значит Вендетта", королеву Анну Болейн ("Ещё одна из рода Болейн"), балерину Нину ("Чёрный лебедь"), возлюбленную Тора Джейн ("Мстители: Финал") и других запоминающихся героинь.

Актриса снималась у таких видных кинематографистов, как Терренс Малик, Джордж Лукас, Тим Бёртон, Вуди Аллен, Ксавье Долан. Любимица режиссеров отлично справляется с ролями благодаря своему необычайному таланту и шарму.

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (118)

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Актриса Натали Портман в фильме Черный лебедь
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