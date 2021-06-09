Натали Портман - 40 лет! Но по фото это не скажешь

Она была удостоена многочисленных премий, включая "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA в номинации "Лучшая женская роль" за фильм "Чёрный лебедь". Сегодня мастер перевоплощений Натали Портман отмечает юбилей. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки выдающейся актрисы

В среду, 9 июня, актриса Натали Портман отмечает юбилей - 40 лет. За это время она успела сняться во множестве картин, ведь свою карьеру она начала в 13 лет.

Слава пришла к ней после съёмок в фильме "Леон". Позже Портман сыграла королеву Амидалу в трилогии приквелов "Звёздных войн", революционерку Иви в кинокартине ""V" значит Вендетта", королеву Анну Болейн ("Ещё одна из рода Болейн"), балерину Нину ("Чёрный лебедь"), возлюбленную Тора Джейн ("Мстители: Финал") и других запоминающихся героинь.

Актриса снималась у таких видных кинематографистов, как Терренс Малик, Джордж Лукас, Тим Бёртон, Вуди Аллен, Ксавье Долан. Любимица режиссеров отлично справляется с ролями благодаря своему необычайному таланту и шарму.