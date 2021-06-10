Ледяные кадры восхождения на Эверест - фото

Есть такое особое племя – альпинисты, презирающие опасности люди, для которых каждая новая покоренная вершина – победа над невозможным, триумф воли и духа. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки покорения Эвереста

Среди гор планеты Земля больше всего, разумеется, альпинистов привлекают самые высокие – Гималаи. А покорить Эверест – вершину вершин, крышу Мира – это значит преодолеть восемь километров и 849 метров (это если по прямой, на деле намного больше) надменной природы и собственных страхов.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса Эверест был закрыт для восхождения. В течение весеннего сезона восхождений в этом году разрешение подняться на Эверест выдано 43 командам. Им будут помогать около 400 непальских гидов. Каждый год в мае на Эвересте бывает только несколько окон хорошей погоды, во время которых альпинисты могут попытаться взойти на вершину.