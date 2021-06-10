17:20 10 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8273
  • 100 RUB4.3520
  • USD3.1387
Поиск
LIVE:
Фото

Ледяные кадры восхождения на Эверест - фото

Получить короткую ссылку
32 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Восхождение на Эверест, на высоту в 8848 метров впервые было осуществлено с Непала в далеком 1953 году сэром Эдмундом Хиллари и шерпой Тенцингом Норгеем
  • Это был действительно выдающийся поступок мирового масштаба
  • С тех пор многое изменилось... Благодаря новым технологиям, умениям и знаниям восхождение на Эверест сделали более доступным и безопасным
  • На вершину уже поднялось более пяти тысяч человек со всего мира и ежегодно в успешный сезон подымается еще около 600 человек
  • На самом деле, восхождение на Эверест – это дорогостоящая и чрезвычайно сложная задача, которая под силу лишь единицам
  • При достаточной подготовке Эверест может быть первой вершиной, но все же, чтобы подготовиться к самой высокой точке мира, сначала рекомендуют сходить на восьмитысячники пониже
  • Среди других восьмитысячников можно рассматривать Чо-Ойю (8188), Лхоцзе (8516), Макалу (8481), Манаслу (8156)
  • В прошлом году из-за пандемии коронавируса Эверест был закрыт для восхождения. В течение весеннего сезона восхождений в этом году разрешение подняться на Эверест выдано 43 командам
© AFP / Lakpa Sherpa
Восхождение на Эверест, на высоту в 8848 метров впервые было осуществлено с Непала в далеком 1953 году сэром Эдмундом Хиллари и шерпой Тенцингом Норгеем
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/08/251960732.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210610/251961226.html

Есть такое особое племя – альпинисты, презирающие опасности люди, для которых каждая новая покоренная вершина – победа над невозможным, триумф воли и духа. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки покорения Эвереста

Среди гор планеты Земля больше всего, разумеется, альпинистов привлекают самые высокие – Гималаи. А покорить Эверест – вершину вершин, крышу Мира – это значит преодолеть восемь километров и 849 метров (это если по прямой, на деле намного больше) надменной природы и собственных страхов.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса Эверест был закрыт для восхождения. В течение весеннего сезона восхождений в этом году разрешение подняться на Эверест выдано 43 командам. Им будут помогать около 400 непальских гидов. Каждый год в мае на Эвересте бывает только несколько окон хорошей погоды, во время которых альпинисты могут попытаться взойти на вершину.

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, экстрим, альпинисты, горы, Непал

Еще фотоленты

  • Актриса Натали Портман в фильме Черный лебедь
    Последнее обновление: 13:25 09.06.2021
    13:25 09.06.2021

    Натали Портман – 40 лет! Но по фото этого не скажешь

    Она была удостоена многочисленных премий, включая "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA в номинации "Лучшая женская роль" за фильм "Черный лебедь". Сегодня мастер перевоплощений Натали Портман отмечает юбилей. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки выдающейся актрисы

    2905
    14
  • Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе
    Последнее обновление: 16:42 07.06.2021
    16:42 07.06.2021

    Резо Габриадзе: жизнь и творчество великого мастера - фото

    Известный режиссер театра и кино, грузинский писатель и художник Резо Габриадзе скончался на 85-м году жизни. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки из жизни великого мастера

    450
    12
  • Снимок The Door фотографа Jose Luis Ruiz Jimenez, высоко оцененный в категории Urban Wildlife конкурса Nature TTL Photographer of the Year 2021
    Последнее обновление: 20:26 06.06.2021
    20:26 06.06.2021

    Древо жизни и сонный медведь: победители конкурса Nature TTL Photographer of the Year

    Жюри конкурса Nature TTL Photographer of the Year, посвященного дикой природе, подвело итоги и выбрало победителей 2021 года. Смотрите в фотоленте Sputnik удивительные работы

    163
    18
  • Польская и советская актриса Барбара Брыльска в фильме Ежи Кавалеровича Фараон, 1965 год
    Последнее обновление: 11:38 05.06.2021
    11:38 05.06.2021

    Легенды кино XX века: Барбара Брыльска – фото

    Барбара Брыльска была секс-символом в Польше, а после роли в легендарной советской картине "Ирония судьбы, или С легким паром" она стала и суперзвездой в СССР. Сегодня актриса отмечает 80-летний юбилей. Смотрите в фотоленте Sputnik редкие снимки из жизни кинодивы

    2080
    15

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Альпинисты во время спуска с горы Эверест в Непале
Ледяные кадры восхождения на Эверест - фото
Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться