Скульптуры из электронных отходов, перфоманс против насилия и люди без масок – фото недели

В подборке фото на сайте Sputnik Грузия представлены различные фотоработы крупнейших зарубежных фотоагентств за последнюю неделю.
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
В подборке фото на сайте Sputnik Грузия представлены различные фотоработы крупнейших зарубежных фотоагентств за последнюю неделю.
Вот и не стало великого мастера Резо Габриадзе. Сколько же известных личностей и великих деятелей целой эпохи проводили мы в путь за последнее время? Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как простились в Тбилиси с известным на весь мир человеком
Есть такое особое племя – альпинисты, презирающие опасности люди, для которых каждая новая покоренная вершина – победа над невозможным, триумф воли и духа. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки покорения Эвереста
Она была удостоена многочисленных премий, включая "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA в номинации "Лучшая женская роль" за фильм "Черный лебедь". Сегодня мастер перевоплощений Натали Портман отмечает юбилей. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки выдающейся актрисы
Известный режиссер театра и кино, грузинский писатель и художник Резо Габриадзе скончался на 85-м году жизни. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки из жизни великого мастера
За последние 24 часа от коронавируса скончались 22 человека, из ковид-клиник страны выписаны 498 пациентов
С 1 февраля власти Грузии открыли воздушные границы и увеличили список государств, граждане которых могут посещать страну без обязательного длительного карантина
В 2019 году от акцизов доход увеличился на 41 миллион лари, а в 2020 – на 112 миллионов, заявил министр
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