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Скульптуры из электронных отходов, перфоманс против насилия и люди без масок – фото недели

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© photo: Sputnik / Pavel Lvov
Участница соревнования в категории "Фитнес-бикини" в рамках кубка мира по силовому экстриму в Териберке
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0b/252000471.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210612/252001150/skulptury-iz-elektronnykh-otkhodov-performans-protiv-nasilia-i-tolpy-ludey-bez-masok.html

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств

В подборке фото на сайте Sputnik Грузия представлены различные фотоработы крупнейших зарубежных фотоагентств за последнюю неделю. 

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