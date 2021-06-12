Скульптуры из электронных отходов, перфоманс против насилия и люди без масок – фото недели

Вот и не стало великого мастера Резо Габриадзе. Сколько же известных личностей и великих деятелей целой эпохи проводили мы в путь за последнее время? Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как простились в Тбилиси с известным на весь мир человеком