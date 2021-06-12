Прощание с легендой: последний путь Резо Габриадзе – фото

Вот и не стало великого мастера Резо Габриадзе. Сколько же известных личностей и великих деятелей целой эпохи проводили мы в путь за последнее время? Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как простились в Тбилиси с известным на весь мир человеком

В последний путь мастера проводили его родные, друзья, коллеги, первые лица Грузии и почитатели его искусства из разных стран.

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Одновременно с прощанием в Тбилиси, панихида по Габриадзе прошла в его родном Кутаиси в церкви Святого Георгия, а также в Москве (в храме Георгия Победоносца) и Санкт-Петербурге (храме Успения Пресвятой Богородицы).

Резо Габриадзе был автором сценариев к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского и советского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза". Много занимался живописью и скульптурой.

Визитная карточка грузинской столицы, Театр марионеток – это тоже его детище. Со своими уникальными спектаклями и куклами Габриадзе объездил весь мир.

Резо Габриадзе являлся обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.