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Прощание с легендой: последний путь Резо Габриадзе – фото

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  • Великий режиссер, писатель, сценарист, художник и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе... Его уже нет и вместе с ним уходит еще одна часть целой эпохи
  • Тысячи людей прощались с Резо Габриадзе в день его похорон
  • Панихида прошла в древнем храме Анчисхати
  • Теперь остается только помнить великого мастера, ведь он оставил после себя огромное наследие
  • В последний путь мастера проводили его родные, друзья, коллеги, первые лица Грузии и почитатели его искусства из разных стран
  • Одновременно с прощанием в Тбилиси, панихида по Габриадзе прошла в его родном Кутаиси в церкви Святого Георгия, а также в Москве (в храме Георгия Победоносца) и Санкт-Петербурге (храме Успения Пресвятой Богородицы)
  • Резо Габриадзе был автором сценариев к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского и советского кинематографа. Среди них известные и любимые многими Не горюй!, Мимино, Кин-дза-дза
  • Траурная процессия в день похорон заняла весь центр Тбилиси, люди приезжали и шли пешком, чтобы проводить Резо Габриадзе в последний путь
  • Маэстро похоронили в Тбилиси в Пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда
  • Теперь остается только беречь память о Резо Габриадзе и наслаждаться тем творческим наследием, которое он оставил не только нынешнему, но и будущим поколениям
© Sputnik / Alex Shlamov
Великий режиссер, писатель, сценарист, художник и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе... Его уже нет и вместе с ним уходит еще одна часть целой эпохи
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0a/251988950.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210612/252003467/Proschanie-s-legendoy-posledniy-put-Rezo-Gabriadze---foto.html

Вот и не стало великого мастера Резо Габриадзе. Сколько же известных личностей и великих деятелей целой эпохи проводили мы в путь за последнее время? Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как простились в Тбилиси с известным на весь мир человеком

В последний путь мастера проводили его родные, друзья, коллеги, первые лица Грузии и почитатели его искусства из разных стран.

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Одновременно с прощанием в Тбилиси, панихида по Габриадзе прошла в его родном Кутаиси в церкви Святого Георгия, а также в Москве (в храме Георгия Победоносца) и Санкт-Петербурге (храме Успения Пресвятой Богородицы).

Резо Габриадзе был автором сценариев к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского и советского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза". Много занимался живописью и скульптурой.

Визитная карточка грузинской столицы, Театр марионеток – это тоже его детище. Со своими уникальными спектаклями и куклами Габриадзе объездил весь мир.

Резо Габриадзе являлся обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

 

Теги:
Резо Габриадзе

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