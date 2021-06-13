Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси

Та страшная ночь надолго запомнится тбилисцам. Поздно вечером 13 июня, после сильного дождя и оползня в горах близ столицы Грузии, спокойная до того речка Вере вышла из берегов и затопила центр Тбилиси

Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки разрушений, причиненных наводнением

video : Sputnik / Alexander Imedashvili Наводнение 13 июня: ужасающие кадры кошмара в Тбилиси

Вначале вода затопила улицу Сванидзе и расположенный в самом низу ее приют для бездомных собак Тамаза вода стала врываться в дома местных жителей, хлынула через водосток в ущелье и стала сносить на своем пути разные постройки, сметать с дороги автомобили, следующие по трассе Ваке-Сабуртало.

Десятки машин тогда были повреждены и уничтожены. Не всем людям удалось из них выбраться. Часть из них погибли. Тем временем вода стремительно двигалась, разрушив часть парка Мзиури, и добралась до тбилисского зоопарка, затопив его территорию. Многие животные погибли, часть из них, пытаясь спастись, выбрались из клеток и убежали в город.

Конечной точкой наводнения стала площадь Героев в центре города и прилегающие улицы, а также часть правой набережной Куры. Вода разрушила многие объекты инфраструктуры города, дома, дороги, мосты, тоннели, коммуникационные системы.

В результате наводнения пострадало более 200 семей. Погиб 21 человек, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших.