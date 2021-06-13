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Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (245)
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  • Так после наводнения выглядел центр Тбилиси. Это разрушенная бушующей водой часть трассы Ваке-Сабуртало и прилегающая к ней территория у парка Мзиури
  • Для ликвидации последствий страшного наводнения в Тбилиси были привлечены военные. На фото - военнослужащий смотрит на разрушенный в результате стихийного бедствия тбилисский зоопарк
  • От наводнения вначале пострадали частные постройки и дома, расположенные в нижней части ущелья в районе Ваке
  • Жители улицы Сванидзе на утро после наводнения. Эта улица первой приняла на себя удар разбушевавшейся реки Вере
  • Потом вода хлынула в ущелье, затопила и разрушила автомобильную дорогу Ваке-Сабуртало
  • Вода сносила с трассы и разбивала автомобили
  • Не все успевали выбраться из машин, попавших в наводнение. А достать многие автомобили, занесенные грязью и илом, спасатели смогли лишь почти сутки спустя. До сих пор несколько человек числятся пропавшими без вести
  • Часть питомцев тбилисского зоопарка, в том числе хищники, пытаясь спастись, во время наводнения покинули клетки и бежали в город. Другие искали спасения, прячась в ближайших зданиях и даже в автомобилях, но погибли
  • Вот так выглядела разрушенная наводнением территория тбилисского зоопарка
  • Часть вольеров и другая инфраструктура была фактически стерта с лица земли
  • От наводнения пострадала большая часть территории Тбилисского зоопарка, в особенности нижняя зона, где были расположены вольеры с хищниками
  • Этой зебре повезло - во время наводнения вода до нее не добралась
  • Некоторых животных, в том числе бегемота Беги, спасатели, сотрудники зоопарка и полиция смогли обнаружить в городе и вернуть обратно в зоологический сад
  • Люди в ужасе смотрят на последствия наводнения. На следующее утро после наводнения лишь эти разрушения говорили о том, что буквально считанные часы назад тут бушевала вода, поднявшись аж до уровня этих построек
  • Следы зверей и человеческих ног на территории у тбилисского зоопарка после наводнения. Каждый по-своему искал спасения в момент стихийного бедствия
  • Прогремев разрушительным потоком по центру Тбилиси, река Вере успокоилась. Позже были приняты меры к тому, чтобы такое не повторилось. Русло укрепили, а место схода оползня и опасные зоны в горах обнесли специальным заграждением
  • Когда-то до наводнения тут был детский городок с аттракционами. Потом, уже после наводнения, это место полностью так и не восстановили
  • Работы по расчистке завалов на трассе Ваке-Сабуртало после наводнения были начаты немедленно
  • Сотни добровольцев принимали участие в работах по расчистке центра города. На фото - добровольцы работают на площади Героев
  • Разрушенная наводнением инфраструктура и объекты у трассы Ваке-Сабуртало и близ парка Мзиури
  • Вода, затопившая центр Тбилиси, принесла с собой много мусора, грязи, ила. К этому добавились различные предметы, поврежденные и унесенные потоком воды
  • Сегодня это место не узнать. Тут сейчас все восстановлено и даже появились новые жилые дома
  • Так после наводнения выглядела часть автотрассы Ваке-Сабуртало недалеко от выезда на площадь Героев
  • Спасатели поднимают с территории зоопарка один из автомобилей, унесенных водой во время наводнения с трассы Ваке-Сабуртало
  • Автомобили покорежило так, что восстановлению они точно не подлежали. Не все из автомобилей были застрахованы
  • Так после наводнения выглядел один из вольеров в тбилисском зоопарке
  • Добровольцы, работающие на расчистке территории у трассы Ваке-Сабуртало, обходят один из уничтоженных водой автомобилей
  • Затопленный в результате наводнения пешеходный переход на площади Героев
  • Остается надеяться, что пассажиры этой машины сумели спастись во время наводнения
  • Разрушенная наводнением инфраструктура, часть дороги и постройки в ущелье реки Вере
  • Следует помнить о том, какие ужасные последствия может причинить разбушевавшаяся природа
photo: Sputnik / Kakhi Bilanishvili
Так после наводнения выглядел центр Тбилиси. Это разрушенная бушующей водой часть трассы Ваке-Сабуртало и прилегающая к ней территория у парка Мзиури
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0d/252008050.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210613/245580253/Smytye-doma-khischniki-na-ulitsakh-i-desyatki-smertey-foto-navodneniya-v-Tbilisi.html

Та страшная ночь надолго запомнится тбилисцам. Поздно вечером 13 июня, после сильного дождя и оползня в горах близ столицы Грузии, спокойная до того речка Вере вышла из берегов и затопила центр Тбилиси

Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки разрушений, причиненных наводнением 

Наводнение 13 июня: ужасающие кадры кошмара в Тбилиси
video : Sputnik / Alexander Imedashvili
Наводнение 13 июня: ужасающие кадры кошмара в Тбилиси

Вначале вода затопила улицу Сванидзе и расположенный в самом низу ее приют для бездомных собак Тамаза вода стала врываться в дома местных жителей, хлынула через водосток в ущелье и стала сносить на своем пути разные постройки, сметать с дороги автомобили, следующие по трассе Ваке-Сабуртало. 

Десятки машин тогда были повреждены и уничтожены. Не всем людям удалось из них выбраться. Часть из них погибли. Тем временем вода стремительно двигалась, разрушив часть парка Мзиури, и добралась до тбилисского зоопарка, затопив его территорию. Многие животные погибли, часть из них, пытаясь спастись, выбрались из клеток и убежали в город.

Беги в ожидании невесты - как живет бегемот, который пережил тбилисское наводнение
video : Sputnik / Alex Shlamov, Shota Nozadze
Беги в ожидании невесты - как живет бегемот, который пережил тбилисское наводнение

Конечной точкой наводнения стала площадь Героев в центре города и прилегающие улицы, а также часть правой набережной Куры. Вода разрушила многие объекты инфраструктуры города, дома, дороги, мосты, тоннели, коммуникационные системы.

В результате наводнения пострадало более 200 семей. Погиб 21 человек, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших.

 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (245)

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Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, происшествия, катастрофы, стихийное бедствие, Наводнение

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