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А вы там бывали? Названы лучшие улицы мира - фото

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  • Коллингвуд - пригород австралийского Мельбурна. На главной улице района Сансен-стрит есть все: от шумных футбольных пабов до изысканных винных баров, магазинов виниловых пластинок и вьетнамских пекарен
  • Улица Пасео-де-Сан-Хуан делит Барселону с севера на юг пополам и охватывает четыре отдельных района. В верхней части расположены традиционные бары и бутики, в нижней - стильные рестораны и популярные магазины комиксов
  • Местные жители оценивают хорошую улицу в Лондоне по таким критериям: атмосфера, энергия, революционный дух, наследие и крутые вещи на продаже. Все это есть у Саут-Бэнк
  • В топ вошла улица Сан-Исидро в Гаване
  • Бульвар Сансет - это 35-километровая улица, которая является одной из главных улиц Лос-Анджелеса. Она соединяет Тихоокеанское шоссе и Голливуд. Считается символом роскоши и ассоциируется с голливудскими селебрити
  • Витте де Витстраат в Роттердаме - главная улица, которая проходит через центр города. На ней много галерей, ресторанов и клубов. Из-за огромного количества заведений улица похожа на одну большую вечеринку
  • Центр одного из исторических районов Сан-Паулу был домом для нескольких поколений семей иммигрантов, которые на протяжении веков переезжали в Бразилию из Италии, Кореи, Греции, Боливии, Восточной Европы и других стран
  • В начале 2000-х улица Гаджи Лейн в Сингапуре начала привлекать арендаторов, которые со временем сделали ее более оживленной. Сейчас это центральный элемент одного из исторических районов города
  • Вдоль улицы Руа Родригес де Фариа в Лиссабоне расположены рестораны, магазины, студии, коворкинг и множество объектов стрит-арта. Сейчас это главная достопримечательность в районе Алькантара, который называют городом в городе
  • Улица Темза-стрит в Буэнос-Айресе в Аргентине
  • Улица Кржижикова в Праге, Чехия
  • Кошачья улица в Токио в Японии
  • Улица Марианненштрассе в Берлине
  • Улица Стар-стрит в Гонконге
Коллингвуд - пригород австралийского Мельбурна. На главной улице района Сансен-стрит есть все: от шумных футбольных пабов до изысканных винных баров, магазинов виниловых пластинок и вьетнамских пекарен
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0d/252009179.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210613/252010070/a-vy-tam-byvali-nazvany-luchshye-ulitsy-mira-foto.html

Журнал Time Out подготовил рейтинг самых красивых улиц мира. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, какие улицы стали фаворитами среди путешественников

Чтобы выбрать лучшие улицы, редакторы журнала спрашивали мнение путешественников и жителей городов. Всего в опросе поучаствовало 27 000 человек.

Таким образом, по мнению редакторов издания, Смит-стрит в Мельбурне является фаворитом среди путешественников, поскольку это шумное оживленное место заполнено современными пабами, винными барами, ресторанами и многим другим.

Кроме того, в список вошел проспект Сан-Хуан в Барселоне, который получил высокую оценку из-за его пешеходной и велосипедной планировки, а также стильных ресторанов. При этом на третьем месте оказалась улица Саут-Бэнк в Лондоне, которую признали отличным местом для прогулок и осмотра основных достопримечательностей британской столицы.

Теги:
новости в фотографиях, фото, туристические достопримечательности

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