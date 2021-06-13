А вы там бывали? Названы лучшие улицы мира - фото

Чтобы выбрать лучшие улицы, редакторы журнала спрашивали мнение путешественников и жителей городов. Всего в опросе поучаствовало 27 000 человек.

Таким образом, по мнению редакторов издания, Смит-стрит в Мельбурне является фаворитом среди путешественников, поскольку это шумное оживленное место заполнено современными пабами, винными барами, ресторанами и многим другим.

Кроме того, в список вошел проспект Сан-Хуан в Барселоне, который получил высокую оценку из-за его пешеходной и велосипедной планировки, а также стильных ресторанов. При этом на третьем месте оказалась улица Саут-Бэнк в Лондоне, которую признали отличным местом для прогулок и осмотра основных достопримечательностей британской столицы.