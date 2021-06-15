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Звезды Голливуда и их отношения: кто с кем дружит в шоу-бизнесе

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  • Друзья на экране, друзья и в жизни. Дженнифер Энистон и Кортни Кокс продолжают общаться даже спустя десятилетия после закрытия культового сериала. Обе актрисы пережили успехи и неудачи в карьере, разводы, но всегда поддерживали друг друга
  • Брэд Питт и Джордж Клуни познакомились в 2001 году на съемках картины Одиннадцать друзей Оушена и потом несколько раз работали вместе. Любители пошутить и хорошо поесть, актеры быстро нашли темы для общения и розыгрышей
  • Мэтт Деймон и Бен Аффлек - друзья с детства. Они жили по соседству, а потом вместе ходили по кастингам, чтобы получить хоть какую-то роль. Так что их органичный дуэт в фильме Умница Уилл Хантинг сделал обоих знаменитым
  • Дружба Наоми Уоттс и Николь Кидман считается эталонной в Голливуде. Австралийские актрисы познакомились еще в школе, вместе ходили по кастингам, снимались и часто прослушивались на одни и те же роли. А после развода с Томом Крузом Кидман переехала к Уоттс - та поддерживала подругу во время раздела имущества и определения опеки над детьми
  • Бандитки Пенелопа Крус и Сальма Хайек общаются больше 20 лет. Познакомились, когда еще только пытались завоевать Голливуд. Некоторое время артистки жили вместе, спали в одной кровати и давали друг другу забавные прозвища
  • Еще одна дружба, которая возникла на прослушиваниях, - между Тоби Магуайром и Леонардо Ди Каприо. Парни познакомились в конце 1980-х, когда оба ходили с одного кастинга на другой. Их дружба прошла главное испытание - славой. После того как Ди Каприо снялся в Титанике, он стал мировой звездой. Но Тоби не завидовал: он был частью небольшого круга самых близких друзей Лео, завсегдатаем его вечеринок и походов на баскетбольные матчи
  • Титаник во многом стал знаковым для Лео: там он познакомился и подружился с Кейт Уинслет. Да так, что до сих пор не расстаются. Кейт признавалась Лео в любви со сцены и плакала в зале, пока Ди Каприо получал свой долгожданный Оскар. А еще Лео вел Уинслет к алтарю, когда она выходила замуж за Неда Рокнролла
  • Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор познакомились задолго до шпионского фильма Ангелы Чарли. Артистки просто случайно столкнулись в кафе. Кэм только начинала карьеру, и знаменитая с детства Дрю помогла ей освоиться со славой и поиском новых ролей. Ну а после совместных съемок во франшизе про Ангелов Чарли актрисы еще больше сблизились
  • Известно, что достаточно долгое время Том Хиддлстон и Бенедикт Камбербэтч являются близкими друзьями. Они всячески друг друга поддерживают и только радуются за успехи в области киноиндустрии. Стоит отметить, что они вместе снимались в кинокартине Боевой конь Стивена Спилберга, который вышел на большие экраны в 2011 году. Эти обаятельные британцы завоевали сердца женщин по всему миру
  • В мире моды тоже можно подружиться. Пример - супермодель Кейт Мосс и модельер Стелла Маккартни. Кейт, уже звезда, надевала наряды Стеллы, когда та только начинала карьеру. А Стелла на первый показ позвала Мосс пройтись по подиуму в ее костюмах. Но и кроме моды им есть о чем поговорить: они поддерживают друг друга во время разводов или других семейных неприятностей, а еще организовывают совместные мероприятия
  • Джек Николсон и Адам Сэндлер подружились во время съемок фильма Управление гневом в 2003 году. Актеры вместе посещают футбольные матчи и другие спортивные мероприятия. Это действительно настоящая мужская дружба. Несмотря на большую разницу в возрасте, актеры нашли общий язык, их дружба действительно проверена временем
  • Вуди Харрельсон и Мэттью МакКонахи не просто друзья, они еще и земляки. Эти ребята родом из Техаса, оба с горячим нравом и большими амбициями. Мэттью и Вуди хоть и общаются от случая к случаю, но всегда легко находят общий язык. Вуди и вовсе говорит, что пошел сниматься в Настоящем детективе только из-за товарища. Как-то перед съемками напряженной сцены МакКонахи и Харрельсон станцевали под песню из Рокки - притом что спустя пару минут им надо было драться друг с другом на камеру
  • Два разменявших девятый десяток актера Иэн МакКеллен и Патрик Стюарт тусят вместе, будто они студенты-первокурсники. Оба активно ведут странички в Твиттере, в котором все выгулы сэров и задокументированы. Кажется, что они дружат всю жизнь, но это не так. В молодости Стюарт и МакКеллен играли в одном театре, но второй был знаменитее, что мешало им общаться на равных. Актеры сдружились спустя десятилетия благодаря Людям Икс
  • Расселу Кроу предлагали сыграть роль Россомахи в фильме Люди Икс. Он отказался и посоветовал предложить эту роль Хью Джекману. Актер был очень благодарен приятелю, и постепенно их отношения становились все крепче. После совместного сотрудничества в мюзикле Отверженные друзья стали появляться вместе на некоторых мероприятиях. Но больше всего они любят проводить время в неформальной обстановке
  • Герои старых боевиков дружат уже 30 лет. Хотя в желтой прессе то и дело появляются слухи о том, что они не смогли поделить роли, или не сошлись во взглядах на профессиональные вопросы, актеры, как и прежде, остаются лучшими друзьями. Их часто замечают вместе на премьерах фильмов, в ресторанах или светских мероприятиях
© AP Photo / Matt Sayles
"Друзья" на экране, друзья и в жизни. Дженнифер Энистон и Кортни Кокс продолжают общаться даже спустя десятилетия после закрытия культового сериала. Обе актрисы пережили успехи и неудачи в карьере, разводы, но всегда поддерживали друг друга
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210615/252026369/zvezdi-gollivuda-i-ikh-otnoshenia-kto-s-kem-drujit-v-showbiznese.html

Даже в шоу-бизнесе завязываются крепкие и теплые отношения. Звездам тоже удается дружить, несмотря на соперничество, славу, завистников и сплетни. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых известных друзей

"Друзья" на экране, друзья и в жизни – это, конечно же, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс. Однако дружить умеют не только актеры, долгое время проработавшие не на одной съемочной площадке.

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Например, Мэтт Деймон и Бен Аффлек жили по соседству в детстве, а потом вместе ходили по кастингам. Дружба между Тоби Магуайром и Леонардо Ди Каприо возникла, когда подростки-актеры встретились на прослушиваниях.

"Бандитки" Пенелопа Крус и Сальма Хайек сдружились, когда еще только пытались завоевать Голливуд.

А Том Круз и Уилл Смит дружат, хотя вообще никогда не играли вместе.

 

Теги:
Кино, культура

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