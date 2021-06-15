Звезды Голливуда и их отношения: кто с кем дружит в шоу-бизнесе

Даже в шоу-бизнесе завязываются крепкие и теплые отношения. Звездам тоже удается дружить, несмотря на соперничество, славу, завистников и сплетни. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых известных друзей

"Друзья" на экране, друзья и в жизни – это, конечно же, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс. Однако дружить умеют не только актеры, долгое время проработавшие не на одной съемочной площадке.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Например, Мэтт Деймон и Бен Аффлек жили по соседству в детстве, а потом вместе ходили по кастингам. Дружба между Тоби Магуайром и Леонардо Ди Каприо возникла, когда подростки-актеры встретились на прослушиваниях.

"Бандитки" Пенелопа Крус и Сальма Хайек сдружились, когда еще только пытались завоевать Голливуд.

А Том Круз и Уилл Смит дружат, хотя вообще никогда не играли вместе.