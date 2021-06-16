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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - история настоящей любви - фото

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (163)
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  • Джей Ло и Бен Аффлек были представлены друг другу в 2002 году. Свели их съемки ромкома Джильи, где обеим звездам достались главные роли
  • На момент знакомства Лопес была замужем за Крисом Джаддом. В 2003-м они развелись - спустя всего полтора года после свадьбы
  • Сама Лопес уверяет, что никогда не стремилась к публичности в отношениях с Аффлеком, но таблоиды в начале нулевых переживали бум — скрывать личную жизнь удавалось единицам. А парочка была настолько популярной в начале нулевых, что ей придумали милое название Беннифер
  • В ноябре 2002-го Бен и Дженнифер обручились. Дженнифер так и не рассказала, как именно это произошло, хотя не раз давала понять, что момент получился красивым и запоминающимся
  • Следующие почти два года она носила на безымянном пальце обручальное кольцо с розовым бриллиантом в шесть карат - его Аффлек выбирал самостоятельно и ради него без тени сомнения расстался с двумя с половиной миллионами долларов
  • Скорая помолвка многократно увеличила интерес к паре. Вместе они были одним из самых желанных союзов на красных дорожках
  • Однако, спустя несколько месяцев влюбленные сделали совместное заявление о том, что решили перенести свадьбу. Оно выходит ровно за день до утвержденной даты торжества
  • Новость буквально прогремела, причем до этого подозрений, что что-то может пойти не так, не возникало. В официальном комментарии Аффлек и Лопес винили во всем повышенное внимание со стороны СМИ
  • Долгое время публика думала, что это всего лишь отвлекающий маневр, за которым последует тайная свадьба на тропических островах в присутствии семьи и близких друзей, но на самом деле, как позже выяснили некоторые издания, сразу после переноса свадьбы Лопес и Аффлек расстались
  • Со дня разорванной помолвки Дженнифе Лопес и Бена Аффлека прошло уже 17 лет. И тут медиапространство взорвали новости о возможном воссоединении пары. Пока звезды хранят молчание, тем самым еще сильнее подогревают интерес к себе
© AFP / Scott Alfieri / Getty Images
Джей Ло и Бен Аффлек были представлены друг другу в 2002 году. Свели их съемки ромкома "Джильи", где обеим звездам достались главные роли
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/10/252036315.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210616/252036918/jennifer-lopes-i-ben-afflek-istoria-nastoyashey-lubvi-prodolzhenie-foto.html

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека длился всего два года, но он наделал сколько шума за столь непродолжительное время. Пара была настолько популярной в начале нулевых, что ей придумали милое название "Беннифер". Смотрите в фотоленте Sputnik, как протекал бурный роман

Со дня разорванной помолвки Дженнифе Лопес и Бена Аффлека прошло уже 17 лет. И тут медиапространство взорвали новости о возможном воссоединении пары.

Правда это или нет — сказать сложно: пока рациональное меньшинство объясняет происходящее пиаром, воодушевленные поклонники звездной пары пересказывают друг другу сплетни об их романтической поездке в Монтану.

Сами герои новостей хранят молчание, тем самым еще сильнее подогревают интерес к предполагаемому воссоединению.

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (163)
Теги:
искусство, любовь, новости в фотографиях, фото, Кино

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