Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - история настоящей любви - фото

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Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека длился всего два года, но он наделал сколько шума за столь непродолжительное время. Пара была настолько популярной в начале нулевых, что ей придумали милое название "Беннифер". Смотрите в фотоленте Sputnik, как протекал бурный роман
Со дня разорванной помолвки Дженнифе Лопес и Бена Аффлека прошло уже 17 лет. И тут медиапространство взорвали новости о возможном воссоединении пары.
Правда это или нет — сказать сложно: пока рациональное меньшинство объясняет происходящее пиаром, воодушевленные поклонники звездной пары пересказывают друг другу сплетни об их романтической поездке в Монтану.
Сами герои новостей хранят молчание, тем самым еще сильнее подогревают интерес к предполагаемому воссоединению.