Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года

В числе участников шорт-листа – представители 17 стран, среди которых Китай, Великобритания, Германия, Испания, Греция, Египет, Индия, Турция и другие. Впервые в шорт-лист вошли молодые фотографы из Индонезии, Мексики и Канады

Международное жюри конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявило лауреатов 2021 года. На конкурс было прислано около 4,5 тысячи работ из 70 стран.

В числе участников шорт-листа – представители 17 стран, среди которых Китай, Великобритания, Германия, Испания, Греция, Египет, Индия, Турция и другие. Впервые в шорт-лист вошли молодые фотографы из Индонезии, Мексики и Канады.

Отмечая своеобразие фотографий 2021 года, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник подчеркнула:

"Прошедший год, события которого зафиксированы в работах наших лауреатов, был непростым. И этим определяется нерв и драматичность многих из отобранных жюри фотографий. Тем не менее, участники конкурса не просто обозначают проблему: они хотят с помощью средств фотографии вызвать зрителя на разговор о ней, вместе осмыслить и найти пути ее решения. И по нашему мнению молодым фотографам это удается блестяще".

Кто получит главную награду конкурса имени Стенина – Гран-при, а также как распределятся призовые места в номинациях конкурса, станет известно в сентябре. Затем работы-победители отправятся в тур по городам мира.