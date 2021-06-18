14:13 18 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7686
  • 100 RUB4.3499
  • USD3.1587
Поиск
Фото

Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года

Получить короткую ссылку
17 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Работа мексиканского фотографа Элипе Маэ - Мария Элена, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография. 27-летняя саксофонистка из Мексики Мария Элена Риос, ставшая жертвой феминицида, теперь борется за справедливость. С помощью музыки ей удалось возродиться и найти в себе силы продолжать свою борьбу
  • Работа греческого фотографа Аггелоса Бараи Беспорядки на греческом острове Лесбос после убийства 20-летнего беженца, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Главные новости, одиночные фотографии
  • Работа бангладешского фотографа Мухаммада Амдада Хоссейна - Прекрасные глаза, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии
  • Работа мексиканского фотографа Луиса Антонио Рохаса - Потеря контроля над Мексикой, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Главные новости, серии. Вид на Сакатекас с холма. Незадолго до того, как Лопес Обрадор вступил в должность президента страны в декабре 2018 года, ЦРУ пришло к выводу, что наркогруппировки контролируют около 20 процентов территории Мексики. Правительство Мексики отрицает, что потеряло контроль над какой-либо частью
  • Работа мексиканского фотографа Луиса Антонио Рохаса Потеря контроля над Мексикой, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Главные новости, серии. Ребенок плачет во время фотосессии в день своего рождения в историческом центре Сакатекаса. Четыре картеля борются за контроль над маршрутами фентанила через Сакатекас, в то время как небольшие группы грабят и вымогают деньги у простых мексиканцев.
  • Работа индийского фотографа Чандана Кханна - Раскол, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Главные новости, серии. Люди поднимают руки во время акции протеста у импровизированного мемориала в честь Джорджа Флойда 4 июня 2020 года в Миннеаполисе, штат Миннесота
  • Работа российского фотографа Сергея Бобылева Лица нашего времени, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии
  • Работа турецкого фотографа Себнема Джошкуна Турецкая пловчиха Нил Сахин, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Спорт, одиночные фотографии
  • Работа российского фотографа Кристины Бражниковой На поле все можно, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Спорт, серии
  • Работа китайского фотографа Чанг Сюй На лыжах в весну, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя Планета, одиночные фотографии
  • Работа российского фотографа Артема Оноприенко Место силы, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя Планета, одиночные фотографии
  • Работа азиатского фотографа Абдула Момина Пора купаться, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя Планета, одиночные фотографии
  • Работа китайского фотографа Сяосю Пу Китайские бурильщики скважин в Южно-Китайском море, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя Планета, серии
  • Работа испанского фотографа Луиса Тато Нашествие саранчи на востоке Африки, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя Планета, серии. Группа девочек-туркана идет по дороге, покрытой личинками саранчи, в зараженной зоне в Нгамия-Уан, Накукулас, округ Туркана, Кения
  • Работа канадского фотографа Омида Вахабзаде Черные жизни имеют значение, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Главные новости, одиночные фотографии
Работа мексиканского фотографа Элипе Маэ - "Мария Элена", вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории "Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография". 27-летняя саксофонистка из Мексики Мария Элена Риос, ставшая жертвой феминицида, теперь борется за справедливость. С помощью музыки ей удалось возродиться и найти в себе силы продолжать свою борьбу
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/10/252040383.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210618/252055764/konkurs-fotozhurnalistiki-imeni-andreya-stenina-obyavil-short-list-2021-goda.html

В числе участников шорт-листа – представители 17 стран, среди которых Китай, Великобритания, Германия, Испания, Греция, Египет, Индия, Турция и другие. Впервые в шорт-лист вошли молодые фотографы из Индонезии, Мексики и Канады

Международное жюри конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявило лауреатов 2021 года. На конкурс было прислано около 4,5 тысячи работ из 70 стран. 

В числе участников шорт-листа – представители 17 стран, среди которых Китай, Великобритания, Германия, Испания, Греция, Египет, Индия, Турция и другие. Впервые в шорт-лист вошли молодые фотографы из Индонезии, Мексики и Канады.

Отмечая своеобразие фотографий 2021 года, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник подчеркнула: 

"Прошедший год, события которого зафиксированы в работах наших лауреатов, был непростым. И этим определяется нерв и драматичность многих из отобранных жюри фотографий. Тем не менее, участники конкурса не просто обозначают проблему: они хотят с помощью средств фотографии вызвать зрителя на разговор о ней, вместе осмыслить и найти пути ее решения. И по нашему мнению молодым фотографам это удается блестяще".

Кто получит главную награду конкурса имени Стенина – Гран-при, а также как распределятся призовые места в номинациях конкурса, станет известно в сентябре. Затем работы-победители отправятся в тур по городам мира.

Теги:
Фотоконкурс, новости в фотографиях, фото, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Международный конкурс имени Андрея Стенина

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Работа испанского фотографа Луиса Тато Нашествие саранчи на востоке Африки, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя Планета, серии
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк - видео
В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк – видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться