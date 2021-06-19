Аномальная жара в США: как спасаются жители страны – фото

Американцы переживают знойный июнь: столбики термометров неумолимо ползут вверх и в ряде регионов достигли почти 50 градусов. Смотрите в фотоленте Sputnik, как в Соединенных Штатах справляются с аномальной жарой

Температура воздуха бьет рекорды в юго-восточной Калифорнии, Аризоне, Неваде, Нью-Мексико. В Финиксе столбик термометра поднялся до отметки в 47 градусов по Цельсию.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Под угрозой здоровье людей, ситуация в лесах и сельское хозяйство. А между тем, губернатор Юты уже заявил, что поможет лишь "божественное вмешательство".

Жители спасаются на пляжах Тихоокеанского побережья и Большого Соленого озера. В городах – в бассейнах, библиотеках открываются спецпункты, где любой желающий может охладиться в тени и получить бутылку с водой.