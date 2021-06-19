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Аномальная жара в США: как спасаются жители страны – фото

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  • Национальная метеорологическая служба США сообщила, что температура воздуха в стране бьет на этой неделе рекорды в Финиксе, штат Аризона
  • В среду температура воздуха здесь достигла 46 градусов по Цельсию и, как ожидается, поднимется до 47 градусов
  • Ученые, изучающие изменение климата, утверждают, что люди, живущие на американском западе, могут ожидать еще более жаркой погоды в ближайшие годы
  • Температура в Лас-Вегасе достигла отметки в 46 градусов по Цельсию, побив рекорд, зафиксированный во время жары 16 июня 1940 года
  • Под угрозой здоровье людей, а также ситуация в лесах и сельское хозяйство
  • Так жители США спасаются от изнурительной жары на пляжах Тихоокеанского побережья и Большого Соленого озера
  • В городах все чаще совершают вылазки на природу или ходят в бассейн
  • По стране открываются спецпункты, где любой желающий может охладиться в тени и получить бутылку воды
  • Специалисты предполагают, что энергосистема может не справиться с пиками из-за массового использования в жару кондиционеров
  • Бюро мелиорации США заявило, что засуха уже пришла на 80% территорий страны
© AP Photo / Ross D. Franklin
Национальная метеорологическая служба США сообщила, что температура воздуха в стране бьет на этой неделе рекорды в Финиксе, штат Аризона
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Sputnik Грузия
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Американцы переживают знойный июнь: столбики термометров неумолимо ползут вверх и в ряде регионов достигли почти 50 градусов. Смотрите в фотоленте Sputnik, как в Соединенных Штатах справляются с аномальной жарой

Температура воздуха бьет рекорды в юго-восточной Калифорнии, Аризоне, Неваде, Нью-Мексико. В Финиксе столбик термометра поднялся до отметки в 47 градусов по Цельсию.

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Под угрозой здоровье людей, ситуация в лесах и сельское хозяйство. А между тем, губернатор Юты уже заявил, что поможет лишь "божественное вмешательство".

Жители спасаются на пляжах Тихоокеанского побережья и Большого Соленого озера. В городах – в бассейнах, библиотеках открываются спецпункты, где любой желающий может охладиться в тени и получить бутылку с водой.

Теги:
новости в фотографиях, фото, Жара, Погода, США

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