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"Байден" без штанов, техасские чирлидерши, катастрофа в Мексике - лучшие фото недели

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© AFP / Juan Barreto
Антиправительственные протесты в Боготе

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210620/252065409/bayden-bez-shtanov-texasskie-chirlidershy-katastrofa-v-mexike-luchshye-foto-nedeli.html

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств

В подборке фото на сайте Sputnik Грузия представлены различные фотоработы крупнейших зарубежных фотоагентств за последнюю неделю. 

Теги:
новости в фотографиях, фото

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