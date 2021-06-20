"Байден" без штанов, техасские чирлидерши, катастрофа в Мексике - лучшие фото недели

В подборке фото на сайте Sputnik Грузия представлены различные фотоработы крупнейших зарубежных фотоагентств за последнюю неделю.
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
В подборке фото на сайте Sputnik Грузия представлены различные фотоработы крупнейших зарубежных фотоагентств за последнюю неделю.
Американцы переживают знойный июнь: столбики термометров неумолимо ползут вверх и в ряде регионов достигли почти 50 градусов. Смотрите в фотоленте Sputnik, как в Соединенных Штатах справляются с аномальной жарой
В числе участников шорт-листа – представители 17 стран, среди которых Китай, Великобритания, Германия, Испания, Греция, Египет, Индия, Турция и другие. Впервые в шорт-лист вошли молодые фотографы из Индонезии, Мексики и Канады
Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека длился всего два года, но он наделал сколько шума. Пара была настолько популярной в начале нулевых, что ей придумали милое название "Беннифер". Смотрите в фотоленте Sputnik, как протекал бурный роман
Даже в шоу-бизнесе завязываются крепкие и теплые отношения. Звездам тоже удается дружить, несмотря на соперничество, славу, завистников и сплетни. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых известных друзей
За последние 24 часа от коронавируса скончались 12 человек, из ковид-клиник страны выписаны 911 пациентов
Из-за пандемии коронавируса верующие в храмах будут находиться в маске и на дистанции друг от друга
Основная часть осужденных и обвиняемых – граждане Грузии, однако в тюрьмах также содержится 530 иностранцев и лиц без гражданства
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