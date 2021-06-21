Новый сезон отдыха на Черном море – как туристы развлекаются в Батуми

На черноморском побережье Грузии в Аджарии, начался новый летний сезон отдыха. В этом году там ждут гостей, несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире еще продолжается

На черноморском побережье Аджарии уже появились первые туристы. Основной поток отдыхающих как из Грузии, так и других стран тут ждут с начала июля.

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Но уже в центре курортного города Батуми можно каждый день видеть сотни и тысячи людей, которые гуляют по городу и купаются в море, а также развлекаются на многочисленных аттракционах и весело проводят время.