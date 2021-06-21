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Новый сезон отдыха на Черном море – как туристы развлекаются в Батуми

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  • Море еще холодное, но зато можно устроить на побережье настоящее шоу воздушных змеев
  • По всей Грузии из-за пандемии коронавируса действует масочный режим. Но в Батуми маски носят далеко не все туристы и местные жители
  • По всему батумскому бульвару проложены велодорожки - многие туристы берут в аренду транспорт и катаются вдоль моря
  • А если кто-то хочет исполнить мелодию на фортепиано - в центре городского парка стоит пианино, на котором можно играть
  • Многие приезжают в Батуми с детьми - тут много детских аттракционов, площадок, а также развивающих детских центров
  • Артисты развлекают туристов на батумском бульваре, фотографируясь вместе с ними на память
  • В летнее время весь батумский бульвар преображается, расцветает яркими красками и новыми украшениями
  • Прогуливаясь по центру города вдоль моря, можно встретить множество интересных вещей. Тут есть на что посмотреть
  • Основные события в парке нередко происходят у центрального входа. Хотя территория парка огромна и развлекательные мероприятия могут тут быть где угодно
  • А кто-то развлекается и так, устроив себе летний пикник на травке
  • Шоу красок - яркое зрелище. Но с фотоаппаратом близко подходить не стоит, могут сильно испачкать
  • А тут видно, как развлекаются гости Батуми - это и яхты для морских прогулок, и парашют, на котором можно пролететь над морем
© Sputnik / Seyran Baroyan
Море еще холодное, но зато можно устроить на побережье настоящее шоу воздушных змеев
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/15/252083305.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210621/252084129/Novyy-sezon-otdykha-na-Chernom-more----kak-turisty-razvlekayutsya-v-Batumi.html

На черноморском побережье Грузии в Аджарии, начался новый летний сезон отдыха. В этом году там ждут гостей, несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире еще продолжается

На черноморском побережье Аджарии уже появились первые туристы. Основной поток отдыхающих как из Грузии, так и других стран тут ждут с начала июля.

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Но уже в центре курортного города Батуми можно каждый день видеть сотни и тысячи людей, которые гуляют по городу и купаются в море, а также развлекаются на многочисленных аттракционах и весело проводят время. 

Теги:
туризм в Грузии, туризм, АР Аджария, Аджария, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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