Ангелы Victoria's Secret - новые лица легендарного бренда

Американская марка нижнего белья Victoria’s Secret опубликовала фото новых "ангелов", которые будут сотрудничать с компанией. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки новых лиц легендарного бренда

Теперь лицами Victoria’s Secret будут не только профессиональные модели, но и спортсменки, актрисы, активистки.

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Среди новых "ангело" 35-летняя звезда футбола и активистка за гендерное равенство Меган Рапино, 38-летняя актриса и технический инвестор Приянка Чопра, 24-летняя бразильская транс-модель Валентина Сампайо.

Ранее компания отказалась от своих моделей, которые на протяжении десятилетий дефилировали по подиуму на высоких шпильках и в нарядах, украшенных камнями и фирменными крыльями. Создатели бренда изменили свою концепцию, запустив кампанию с участием женщин, известных своими достижениями, а не формами.