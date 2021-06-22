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Ангелы Victoria's Secret - новые лица легендарного бренда

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  • Известный бренд нижнего белья Victoria's Secret отказался от работы со своими знаменитыми моделями. Компания решила модифицировать свою маркетинговую политику и назвала новых звезд, которые теперь будут представлять бренд
  • В их числе оказались актриса Приянка Чопра, футболистка Меган Рапино и другие представительницы самых разных профессий со всего мира
  • Одним из ярких представителей бренда стал трансгендер Валентина Сампайо
  • Как заявили в компании, теперь они будут отмечать достижения женщин, а не их пропорции. На фото: модель Адут Акеч
  • Новые представительницы бренда не будут позировать в нижнем белье, вместо этого они будут появятся в подкастах и в маркетинговых материалах компании. На фото: британская актриса и журналистка Аманда Де Кадене
  • В последние годы компания стала испытывать серьезные финансовые трудности, из-за чего в 2019 году шоу не состоялось
  • Бренд стали критиковать за то, что он не приглашал к сотрудничеству трансгендерных моделей и моделей размера plus-size. После этого компания стала работать над изменением своей политики. На фото: швейцарско-американская модель плюс сайз Палома Эльсессер
© AFP / Marco Bertorello
Известный бренд нижнего белья Victoria's Secret отказался от работы со своими знаменитыми моделями. Компания решила модифицировать свою маркетинговую политику и назвала новых звезд, которые теперь будут представлять бренд
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210622/252091486/angeli-victorias-secret-novie-lica-legendarnogo-brenda.html

Американская марка нижнего белья Victoria’s Secret опубликовала фото новых "ангелов", которые будут сотрудничать с компанией. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки новых лиц легендарного бренда

Теперь лицами Victoria’s Secret будут не только профессиональные модели, но и спортсменки, актрисы, активистки.

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Среди новых "ангело" 35-летняя звезда футбола и активистка за гендерное равенство Меган Рапино, 38-летняя актриса и технический инвестор Приянка Чопра, 24-летняя бразильская транс-модель Валентина Сампайо.

Ранее компания отказалась от своих моделей, которые на протяжении десятилетий дефилировали по подиуму на высоких шпильках и в нарядах, украшенных камнями и фирменными крыльями. Создатели бренда изменили свою концепцию, запустив кампанию с участием женщин, известных своими достижениями, а не формами.

Теги:
новости в фотографиях, фото, женщины, Мода

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