Самые красивые болельщицы Евро-2020 – фото

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Ни один крупный международный футбольный турнир не обходится без многочисленных подборок красивых болельщиц, представляющих страны-участницы. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых привлекательных девушек Евро-2020
Такой чемпионат Европы наверняка порадует всех без исключения.
Пока футбольные команды бьются за попадание в плей-офф Евро-2020, предлагаем вам обратить внимание на самую красивую часть турнира – болельщиц.
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Кто-то из них смог попасть на трибуны, кто-то – поддерживает свои сборные в социальных сетях, но все они однозначно шикарны.