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Самые красивые болельщицы Евро-2020 – фото

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  • Болельщики из Турции на стадионе перед матчем в Азербайджане
  • Болельщица Италии реагирует на то, как она смотрит матч на большом экране в Риме
  • Болельщица из Швейцарии позирует на трибуне перед матчем в Риме
  • Украинские болельщики танцуют перед матчем чемпионата Европы в Бухаресте
  • Болельщица выходит на поле во время футбольного матча в Санкт-Петербурге
  • Болельщицы Италии болеют за свою команду, наблюдая на огромном экране в официальной фан-зоне на площади Пьяцца-дель-Пополо
  • Российская болельщица перед матчем в Санкт-Петербурге
  • Болельщики Шотландии в фан-зоне Евро-2020 в Глазго
  • Португальская болельщица на матче Евро-2020 в Германии
  • Украинская болельщица на матче Евро-2020 в Бухаресте
  • Польская болельщица на Евро-2020 в Испании
  • Болельщица сборной Турции перед началом матча Евро-2020 в Баку
  • Итальянская болельщица перед матчем
  • Болельщица Хорватии на трибуне перед матчем
  • Болельщики Германии на трибунах перед матчем
© REUTERS / Ozan Kose
Болельщики из Турции на стадионе перед матчем в Азербайджане
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210623/252100219/samye-krasivye-bolelshitsy-euro-2020-foto.html

Ни один крупный международный футбольный турнир не обходится без многочисленных подборок красивых болельщиц, представляющих страны-участницы. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых привлекательных девушек Евро-2020

Такой чемпионат Европы наверняка порадует всех без исключения.

Пока футбольные команды бьются за попадание в плей-офф Евро-2020, предлагаем вам обратить внимание на самую красивую часть турнира – болельщиц.

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Кто-то из них смог попасть на трибуны, кто-то – поддерживает свои сборные в социальных сетях, но все они однозначно шикарны.

Теги:
новости в фотографиях, фото, Чемпионат Европы, футбол, спорт

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