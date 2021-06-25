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"Я хочу вернуть себе свою жизнь" - Бритни Спирс о судебных тяжбах с отцом

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (220)
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  • В среду 39-летняя Бритни Спирс в виртуальном режиме выступила по телефону в суде по делу об опекунстве над ней
  • Выступление Спирс в суде длилось 24 минуты
  • В ходе своего выступления Спирс подвергла критике действия своей семьи, в особенности ее отца Джеймса Спирса
  • Я травмирована. Я не счастлива. Я не могу спать, - сказала певица о 13 годах опекунства над ней
  • Певица также пожаловалась, что опекуны не позволяют ей ездить в одной в машине с молодым человеком, с которым она сейчас встречается
  • Опекунство Джеймса Спирса над дочерью продолжается с 2008 года. Тогда она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками
  • С тех пор отец Бритни полностью контролирует ее жизнь и финансы. При этом певица продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами.
  • Фанаты Спирс несколько лет тому назад запустили кампанию #FreeBritney, заявляя, что певица находится под опекой против своей воли и требуя у властей США вмешаться в ситуацию
  • Поклонники поддерживали Бритни во время судебного слушания. Десятки фанатов движения #FreeBritney собрались у здания суда, держа в руках плакаты с надписями Освободи Бритни сейчас! и Убирайся из жизни Бритни!
© AFP / Frederic J. Brown
В среду 39-летняя Бритни Спирс в виртуальном режиме выступила по телефону в суде по делу об опекунстве над ней
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210625/252120919/i-just-want-my-life-back-sud-po-delu-ob-opekunstve-nad-britni-spirs.html

Американская певица Бритни Спирс попросила суд о прекращении продолжающегося уже около 13 лет опекунства отца над ней

Бритни Спирс заявила, что устала от принудительного контроля и хочет вернуть свои права. Она добавила, что хочет выйти замуж за своего возлюбленного Сэма Асгари и завести ребенка, но опекунство ей этого не позволяет.

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Джеймс Спирс контролирует доходы певицы с 2008 года, когда у нее начались проблемы с психикой. Бритни частично лишилась права распоряжаться своей жизнью после нервного срыва, последовавшего за разводом с Кевином Федерлайном. Тогда же она потеряла опеку над двумя детьми.

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (220)
Теги:
новости в фотографиях, фото, шоу, культура, музыка

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