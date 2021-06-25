"Я хочу вернуть себе свою жизнь" - Бритни Спирс о судебных тяжбах с отцом

Американская певица Бритни Спирс попросила суд о прекращении продолжающегося уже около 13 лет опекунства отца над ней

Бритни Спирс заявила, что устала от принудительного контроля и хочет вернуть свои права. Она добавила, что хочет выйти замуж за своего возлюбленного Сэма Асгари и завести ребенка, но опекунство ей этого не позволяет.

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Джеймс Спирс контролирует доходы певицы с 2008 года, когда у нее начались проблемы с психикой. Бритни частично лишилась права распоряжаться своей жизнью после нервного срыва, последовавшего за разводом с Кевином Федерлайном. Тогда же она потеряла опеку над двумя детьми.