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Последствия удара мощного торнадо в Чехии - фото

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  • Торнадо обрушился на юго-восток Чехии и разрушил четыре крупных села
  • Сильнее всего пострадали села Грушки, Лужице, Моравска-Нова-Весь и Микулчице
  • Спасатели сообщают о сотнях пожаров и разрушенных домов
  • По данным чрезвычайных служб, экстремальные погодные условия унесли жизни не меньше трех человек
  • По меньшей мере 200 человек серьезно пострадали
  • Часть из них все еще находится под завалами
  • На местах происшествий чешским спасателям помогают чрезвычайные службы Словакии и Австрии
  • По данным синоптиков, торнадо имел силу на уровне третьей-четвертой степени (максимальная степень - пятая), а размер града достигал десяти сантиметров
  • Без электричества остались в общей сложности 60 тысяч семей
  • Поврежденные в результате торнадо здания в деревне Хруски, Южная Моравия
  • Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отметил, что все силы спасательных служб страны направлены в пострадавшие регионы
  • Глава Минтруда Яна Малачова сообщила, что пострадавшие могут получить на месте первоначальную финансовую помощь наличными в размере 58 тысяч крон (около 2,7 тысячи долларов) на каждого
  • Помимо этого, начался общественный сбор средств для пострадавших, в котором принимают участие местные компании
  • Поврежденные в результате торнадо здания в деревне Моравска-Нова-Вес
  • Местным жителям советуют оставаться дома, так как метеорологи не исключают возникновения новых торнадо
© REUTERS / David W Cerny
Торнадо обрушился на юго-восток Чехии и разрушил четыре крупных села
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/19/252127989.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210625/252128994/posledstvia-udara-tornado-v-chekhii-foto.html

В результате торнадо, прошедшего накануне вечером по территории юго-восточной Чехии, погибли не менее трех человек, ранены более 200. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий стихии

Всю ночь на месте происшествия работали не только чешские медики и пожарные, но и их коллеги, прибывшие из Австрии и Словакии.

Вена направила на помощь соседям два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с врачами, Братислава - пять машин.

Теги:
новости в фотографиях, фото, происшествия, ЧП, стихийное бедствие, Чехия

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