Последствия удара мощного торнадо в Чехии - фото

Всю ночь на месте происшествия работали не только чешские медики и пожарные, но и их коллеги, прибывшие из Австрии и Словакии.
Вена направила на помощь соседям два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с врачами, Братислава - пять машин.
В результате торнадо, прошедшего накануне вечером по территории юго-восточной Чехии, погибли не менее трех человек, ранены более 200. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий стихии
Всю ночь на месте происшествия работали не только чешские медики и пожарные, но и их коллеги, прибывшие из Австрии и Словакии.
Вена направила на помощь соседям два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с врачами, Братислава - пять машин.
Американская певица Бритни Спирс попросила суд о прекращении продолжающегося уже около 13 лет опекунства отца над ней
Ни один крупный международный футбольный турнир не обходится без многочисленных подборок красивых болельщиц, представляющих страны-участницы. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых привлекательных девушек Евро-2020
Американская марка нижнего белья Victoria’s Secret опубликовала фото новых "ангелов", которые будут сотрудничать с компанией. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки новых лиц легендарного бренда
На черноморском побережье Грузии в Аджарии, начался новый летний сезон отдыха. В этом году там ждут гостей, несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире еще продолжается
Для Грузии это была беспрецедентная роль и благодарю лидеров Армении и Азербайджана за доверие, заявил премьер
Программу вакцинации планируется расширить за счет подростков 16-18 лет, им прививки рекомендуется делать только препаратом Pfizer
Сотрудники швейного предприятия, которые, предположительно, отравились едой на обеде, доставлены в больницу
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik