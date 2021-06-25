Последствия удара мощного торнадо в Чехии - фото

В результате торнадо, прошедшего накануне вечером по территории юго-восточной Чехии, погибли не менее трех человек, ранены более 200. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий стихии

Всю ночь на месте происшествия работали не только чешские медики и пожарные, но и их коллеги, прибывшие из Австрии и Словакии.

Вена направила на помощь соседям два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с врачами, Братислава - пять машин.