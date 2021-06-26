Катастрофа в Майами - ужасные фото с места обрушения высотного жилого дома

Жилое 12-этажное здание обрушилось в Майами, штат Флорида, в два часа ночи. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места бедствия

Спасатели продолжают поиск людей, которые могут оставаться под завалами 12-этажного здания, обрушившегося в округе Майами-Дейд, штат Флорида. Пока известно о гибели четырех человек, 120 человек обнаружили под обломками здания, еще 159 числятся пропавшими без вести. На месте ЧП продолжается масштабная операция.

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Многим из спасенных потребовалась срочная помощь медиков, несколько пострадавших были направлены с травмами в больницу. Под завалами или заблокированными в нижних этажах могут оставаться еще десятки людей. Президент США Джо Байден уже одобрил введение чрезвычайного положения во Флориде: это означает, что американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям поможет местным службам в оказании помощи.