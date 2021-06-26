13:22 26 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7601
  • 100 RUB4.3639
  • USD3.1489
Поиск
Фото

Катастрофа в Майами - ужасные фото с места обрушения высотного жилого дома

Получить короткую ссылку
15 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Жилой 12-этажный дом обрушился в Майами в два часа ночи
  • Несмотря на то, что из-под руин были извлечены более 120 человек, без вести пропавшими считаются еще как минимум около 160 жителей
  • Пожарные и спасатели считают, что на нижних этажах под завалами могут быть заблокированы еще десятки человек
  • Президент США Джо Байден ввел в штате Флорида чрезвычайное положение
  • Многие жители Майами в ужасе, страшную новость они узнали утром
  • Спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Майами продолжаются
  • Чтобы найти выживших, спасатели используют эхолокаторы и специально обученных собак
  • Служба пожарной охраны отправила на место ЧП 80 экипажей и спецмашин, в спасательной операции также участвует полиция
  • Поисковые службы сообщают, что из-под обломков раздается стук и другие звуки. Однако существуют опасения, что на спасателей могут обрушиться бетонные обломки
  • Работу спасателей также осложняют штормовой ветер и продолжающиеся в Майами дожди
  • Местные власти начали брать образцы ДНК у родственников пропавших без вести на случай, если под обломками будут обнаружены их останки
  • Полиция назвала адрес пострадавшего здания - это 12-этажная башня Champlain Towers, 8777 Коллинз-авеню. Оно находится на побережье, в нем более ста квартир
© AP Photo / Gerald Herbert
Жилой 12-этажный дом обрушился в Майами в два часа ночи
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1a/252132400.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210626/252133026/Katastrofa-v-Mayami---uzhasnye-foto-s-mesta-obrusheniya-vysotnogo-zhilogo-doma.html

Жилое 12-этажное здание обрушилось в Майами, штат Флорида, в два часа ночи. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места бедствия

Спасатели продолжают поиск людей, которые могут оставаться под завалами 12-этажного здания, обрушившегося в округе Майами-Дейд, штат Флорида. Пока известно о гибели четырех человек, 120 человек обнаружили под обломками здания, еще 159 числятся пропавшими без вести. На месте ЧП продолжается масштабная операция.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Многим из спасенных потребовалась срочная помощь медиков, несколько пострадавших были направлены с травмами в больницу. Под завалами или заблокированными в нижних этажах могут оставаться еще десятки людей. Президент США Джо Байден уже одобрил введение чрезвычайного положения во Флориде: это означает, что американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям поможет местным службам в оказании помощи.

 

Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, Майами, катастрофы, происшествия, США

Еще фотоленты

  • Последнее обновление: 22:30 25.06.2021
    22:30 25.06.2021

    Последствия удара мощного торнадо в Чехии - фото

    В результате торнадо, прошедшего накануне вечером по территории юго-восточной Чехии, погибли не менее трех человек, ранены более 200. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий стихии

    104
    15
  • Картонный вырез Бритни Спирс в натуральную величину, на котором фанаты и сторонники собираются у здания окружного суда в Лос-Анджелесе, Калифорния
    Последнее обновление: 16:12 25.06.2021
    16:12 25.06.2021

    "Я хочу вернуть себе свою жизнь" - Бритни Спирс о судебных тяжбах с отцом

    Американская певица Бритни Спирс попросила суд о прекращении продолжающегося уже около 13 лет опекунства отца над ней

    122
    9
  • Польская болельщица на Евро-2020 в Севилье, Испания
    Последнее обновление: 12:50 23.06.2021
    12:50 23.06.2021

    Самые красивые болельщицы Евро-2020 – фото

    Ни один крупный международный футбольный турнир не обходится без многочисленных подборок красивых болельщиц, представляющих страны-участницы. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых привлекательных девушек Евро-2020

    477
    15
  • Швейцарско-американская модель плюс сайз Палома Эльсессер
    Последнее обновление: 17:25 22.06.2021
    17:25 22.06.2021

    Ангелы Victoria's Secret - новые лица легендарного бренда

    Американская марка нижнего белья Victoria’s Secret опубликовала фото новых "ангелов", которые будут сотрудничать с компанией. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки новых лиц легендарного бренда

    633
    7

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарные и спасатели на месте бедствия. Обрушение жилого дома в Майами, США
Катастрофа в Майами - ужасные фото с места обрушения высотного жилого дома
Частный приют для собак в Тбилиси Тамаза Элизбарашвили прекращает работу - видео
Приют для собак Тамаза Элизбарашвили в Тбилиси прекращает работу – видео
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться