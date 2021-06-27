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Чешская Южная Моравия восстанавливается после торнадо - фото

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  • Мощный торнадо опустошил целые районы нескольких населенных пунктов
  • Ветер, скорость которого достигала 267-322 км/ч, сравнял с землей часть города Годонина и части близлежащих сел - Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес и Микулчице
  • По данным полиции в Южно-Моравском крае, граничащем со Словакией и Австрией, разрушены сотни домов
  • Еще тысячи домов остались без газа и электричества, также парализован общественный транспорт
  • В пострадавших районах объявлена чрезвычайная ситуация
  • С деревенских домов срывало крыши, ветер переворачивал автомобили и вырывал с корнем деревья
  • На помощь чешским спасателям для устранения последствий катастрофы пришли военные, а также спасатели из Австрии и Словакии
  • Власти предлагают пострадавшим первоначальную компенсацию в размере около 2,7 тыс. долларов
  • Торнадо отмечаются на всех континентах нашей планеты, кроме Антарктики, но даже там это атмосферное явление теоретически считается возможным
  • Чаще всего мощнейшие смерчи происходят на территории США - в среднем там наблюдается больше тысячи торнадо в год
  • Однако и в Европе торнадо не редкость, как принято думать. В год на континенте их происходит около сотни, а это тоже не маленький показатель
© AP Photo / Vaclav Salek / CTK
Мощный торнадо опустошил целые районы нескольких населенных пунктов
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1b/252138554.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210627/252139276/cheshskaya-iuzhnaya-moravia-vosstanavlivaetsa-posle-tornado-foto.html

На самом деле, в Старом Свете торнадо не такая уж и редкость, как принято думать. В год на континенте их происходит около сотни. Смотрите в фотоленте Sputnik, как восстанавливается страна после разрушительной стихии

По данным синоптиков, торнадо был силой третьей-четвертой степени из пяти, а размер града в районе торнадо достигал десяти сантиметров.

В Чехии без электричества остались в общей сложности 120 тысяч семей.

Теги:
новости в фотографиях, фото, ЧП, происшествия, Чехия

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