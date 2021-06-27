Чешская Южная Моравия восстанавливается после торнадо - фото

По данным синоптиков, торнадо был силой третьей-четвертой степени из пяти, а размер града в районе торнадо достигал десяти сантиметров.
В Чехии без электричества остались в общей сложности 120 тысяч семей.
На самом деле, в Старом Свете торнадо не такая уж и редкость, как принято думать. В год на континенте их происходит около сотни. Смотрите в фотоленте Sputnik, как восстанавливается страна после разрушительной стихии
По данным синоптиков, торнадо был силой третьей-четвертой степени из пяти, а размер града в районе торнадо достигал десяти сантиметров.
В Чехии без электричества остались в общей сложности 120 тысяч семей.
Жилое 12-этажное здание обрушилось в Майами, штат Флорида, в два часа ночи. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места бедствия
В результате торнадо, прошедшего накануне вечером по территории юго-восточной Чехии, погибли не менее трех человек, ранены более 200. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий стихии
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Ни один крупный международный футбольный турнир не обходится без многочисленных подборок красивых болельщиц, представляющих страны-участницы. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых привлекательных девушек Евро-2020
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